Shopping projeta crescimento de 15% nas vendas para o Dia dos pais

Apostando na paixão do soteropolitano pelo futebol e pela Seleção Brasileira, o Salvador Shopping está esperando um crescimento de 15% nas vendas para o Dia dos pais, na comparação com o mesmo período no ano passado. Desde a última sexta-feira (05) o centro de compras está com a promoção do tipo compre e ganhe ‘Mês dos Pais: comemore com o seu camisa 10’.

(Foto: Divulgação)

A partir de R$500,00 em compras, os clientes poderão trocar suas notas por uma camisa exclusiva da Soul Dila para torcer pela Seleção. Os participantes poderão escolher um dos modelos: “Isso é Brasil” (amarela) e a “Vamo Nessa” (azul) no Posto de Trocas, instalado na Praça Central – Piso L1. As compras na plataforma Salvador Shopping Online valem o dobro, ou seja, quem adquirir R$250 também receberá a camisa de brinde. O regulamento da promoção pode ser acessado no Posto de Trocas e no site: www.salvadorshopping.com.br.

Além disso, até o dia 21, o shopping promove a exposição ‘Memórias dos Nossos Craques’ com acervo histórico e vídeos sobre os mundiais desde 1950. O público pode conferir vídeos e um documentário exclusivo narrados pelo jornalista e curador da exposição Mauro Beting. A exposição é composta por camisas de grandes atletas da Seleção, como a do ex-lateral Júnior (2002) que foi autografada por toda Seleção, as camisas de Emerson (2006), Kaká (2010), Neymar (2014), além dos mantos de Casemiro, Dida, Marta, Zetti, Vampeta e da chuteira de Cafu, da Copa de 2006.