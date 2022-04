Show com dinossauro robô que come hambúrguer volta a São Paulo

A moda dos dinossauros segue presente em São Paulo, e ganhará um novo show a partir deste sábado, 9, no estacionamento do Shopping Villa-Lobos. O “Jurassic Safari – Diner Safari”, montado no centro comercial na Vila Olímpia, permitirá que as famílias circulem a pé por uma espécie de restaurante, no qual poderão interagir com réplicas robóticas de tiranossauros, pterossauros, velociraptores e tricerátops, entre outros – os dinos poderão até morder parte dos lanches. Também haverão pessoas fantasiadas como os animais. Um espetáculo será realizado, assim como na edição anterior, e permitirá a participação dos espectadores, principalmente crianças. Os preços dos ingressos variam, de acordo com horário, dia e consumação – o mais barato, de R$ 35, permite que os visitantes tirem fotos com os animais robóticos e consumam o dinheiro da entrada. Você pode conferir todas as opções e comprar os ingressos aqui.