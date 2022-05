Show de Gusttavo Lima em Brasília termina em briga generalizada; assista vídeo

Um show do cantor Gusttavo Lima terminou em uma briga generalizada de fãs. O evento aconteceu no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no último sábado, 21, mas as imagens viralizaram nas redes sociais apenas neste domingo, 22. O vídeo compartilhado por um dos participantes da festa mostra o começo da confusão, quando é possível ver uma mulher de roupa preta caída no chão sendo agredida por outras três. Nesse momento, algumas pessoas tentam separar a briga, mas sem sucesso, o que acaba causando outras brigas secundárias e envolvendo outros fãs do sertanejo que estavam no local. Pelas imagens é possível ver que terceiros tentaram jogar bebidas e até um balde de gelo para acabar com a confusão, enquanto um segurança tentava separar os conflitos. O show não chegou a ser interrompido e no vídeo é possível ouvir o sertanejo cantando “De Menina Pra Mulher”. No Twitter, internautas especulam os possíveis motivos que levaram à briga generalizada. “Gente, cadê o contexto? Preciso entender os motivos disso”, escreveu um dos curiosos. “Só queria saber qual foi o motivo, porque teve uma que apanhou bastante”, disse outra. Até o momento, no entanto, não há informações sobre a identidade dos envolvidos ou sobre a gravidade dos ferimentos.

Show do Gustavo Lima ontem em Brasília pic.twitter.com/O8CQpY6IKi — Yuri Turate (@YTurate) May 22, 2022