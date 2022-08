Show de Henrique e Juliano acaba em briga no interior de São Paulo

Um show da dupla Henrique e Juliano, realizado em Sorocaba, interior de São Paulo, acabou em briga na madrugada de sábado, 6. Em vídeos que viralizaram na internet é possível ver o momento em que as pessoas brigam e começam a jogar objetos enquanto um homem aparece desacordado no chão. Indignados com a situação, a dupla interrompeu a apresentação e pediu desculpa para o público por não terminarem o show. “Desculpa, de verdade. Não é por conta de vocês, não”, declararam os artistas. “Vocês não merecem, de verdade, um evento organizado desta maneira. A casa precisa ter mais condições de receber o público. A maioria aqui veio para curtir, para se divertir e não para isso. Eu não saí de casa para isso.”, acrescentaram. Apesar da interrupção da apresentação, a briga não acabou. O episódio aconteceu na Arena UZNA. Em nota, a casa de show disse lamentar o ocorrido e que estava trabalhando para identificar todos os envolvidos para adotar medidas judiciais. “Triste com esse episódio, reafirmamos nosso compromisso de trabalhar com seriedade e transparência para garantir a segurança e conforto do público”, escreveram e ressaltaram que o seu “propósito é oferecer entretenimento de qualidade, com segurança e contribuir para que as pessoas se emocionem e vivam seus sonhos nos eventos que realizamos”, acrescentaram. Por fim, a casa de shows pediu “desculpas aos amigos(as) e cliente”. A dupla não fez um pronunciamento publicamente sobre o ocorrido.

Pagar 770 reais para o show do Henrique e juliano ser interrompido por causa de monte de macho brigando. Não respeitaram nem a oração que o Henrique faz durante a parte da Marília. Henrique e fizeram certo em acabar com o show e irem embora. pic.twitter.com/Yy1Dn8pA3n — kahcastro (@joamor27) August 6, 2022