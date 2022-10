Show do The Killers: venda de ingressos para público começam às 10h de hoje (3/10)

A partir das 10h desta segunda-feira (3/10), as vendas do show inédito do The Killers em Brasília serão abertas para o público em geral. Os ingressos custam a partir de R$ 120 e podem ser parcelados em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. As entradas estão disponíveis no site da Eventim, na bilheteria do ginásio Nilson Nelson, na loja física da Eventim, do Brasília Shopping, e na entrequadra 102/103 norte (de frente para o Eixinho).

Compre seu ingresso aqui.

Capital Inicial e Raimundos representarão a geração de Brasília dos anos 1980 e 1990. Os músicos da Jovem Dionísio chegam com o hit Acorda Pedrinho, que dominou a lista de mais tocadas do Spotify por semanas. Os DJs da festa Play! tocarão o melhor do rock nos intervalos dos shows e prometem ainda mais energia.

Além de reinserir a cidade na rota dos shows internacionais e celebrar a primeira vez da banda em Brasília, o espetáculo será produzido pelo Metrópoles com a 30E-Thirty Entertainment. O BRB é o banco oficial do evento.

Entre as opções disponíveis para assistir ao The Killers estão:

CADEIRA SUPERIOR:

– MEIA-ENTRADA R$ 120

– INTEIRA R$ 240

CADEIRA INFERIOR:

– MEIA-ENTRADA R$ 320

– INTEIRA R$ 640

PISTA:

– MEIA-ENTRADA R$ 280

– INTEIRA R$ 560

PISTA VIP:

– MEIA-ENTRADA R$ 440

– INTEIRA R$ 880

O The Killers promete uma super performance com grandes hits, a exemplo de sucessos, como Mr Brightside, Somebody Told Me, Human e When You Were Young. A estrutura do show terá o maior palco já construído no Distrito Federal, além de um esquema de iluminação, LED e som jamais experimentados pelos fãs.

Com shows lotados na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá o grupo realizou espetáculos recentes em mais de 30 cidades. O mais atual single de trabalho da banda de Las Vegas, Boy, lançado há cerca de um mês, já ultrapassou a marca de 1 milhão de reproduções no YouTube.

A passagem dos artistas indie pelo Brasil contará também com um show em São Paulo, onde a banda será headliner do Festival GPWeek, no Allianz Parque, no dia 12 de novembro.

Metrópoles Music Com a entrada no ramo do entretenimento, o Metrópoles Music vai trazer para a capital federal grandes espetáculos nacionais e internacionais do mundo da música. A iniciativa tem por objetivo fomentar o entretenimento e, assim, proporcionar alegria e momentos de diversão para a população.

Em iniciativa inédita, o Metrópoles Music vai mudar a configuração do palco do Arena BRB. A ideia é valorizar a experiência do público.

Em geral, o palco dos shows que ocorrem no estádio fica posicionado próximo a um dos gols do campo de futebol. Neste caso, a distância entre o artista e o público pode chegar a 170 metros.

O Metrópoles Music adotará nova configuração: o palco será montado na lateral da arena, o que reduzirá em três vezes a distância entre os músicos e os fãs.

The Killers

No dia 14 de novembro (segunda-feira), na Arena BRB Mané Garricha. As vendas para o público em geral começam nesta segunda-feira (28/9). Os ingressos custam a partir de R$v 120 e podem ser parcelados em 10 vezes sem juros. Vendas no site da Eventim (www.eventim.com.br), na bilheteria do Ginásio Nilson Nelson, na loja da Eventim, do Brasília Shopping, e na entrequadra 102/103 norte (de frente para o Eixinho).

O post Show do The Killers: venda de ingressos para público começam às 10h de hoje (3/10) apareceu primeiro em Metrópoles.