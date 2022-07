Show em homenagem aos Beatles com 40% de desconto para assinantes Clube CORREIO

Fãs dos Beatles e amigos, a cantora Fernanda Takai e os integrantes da Autoramas estão de volta à estrada com o show Autoramas & Fernanda Takai cantam Beatles, que estreou em 2019 e foi interrompido pela pandemia. A vocalista da banda pato Fu e a banda da cena alternativa nacional chegam a Salvador nesta sexta (15), no Teatro Castro Alves, às 21h. Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 150 e assinantes Clube CORREIO têm 40% de desconto.

As apresentações foram retomadas no final de 2021 com grande sucesso. Fernanda, e os autoramas Gabriel Thomaz e a baiana Érika Martins (ex-Penélope) prepararam esse espetáculo detalhadamente, desde a escolha do repertório, arranjos, sonoridades, até as roupas características da época.

O show nasceu baseado no repertório inicial dos Beatles, nos primeiros anos da década de 60. Naquela época, os jovens John Lennon e Paul McCartney estavam focados em compor, e assinavam as músicas como “mais um original de Lennon & McCartney” em seus cadernos. Clássicos como I Want to Hold Your Hand, She Loves You e Twist and Shout, entre outros. Com o projeto ganhando consistência, os artistas incluíram sucessos de outras fases.

Além de Fernanda Takai, e dos autoramas Gabriel Thomaz nos vocais e na guitarra, e Érika Martins nos vocais, teclados e guitarra, o show conta ainda com Fábio Lima na bateria e Jairo Fajersztajn no baixo dos Autoramas.

Confira outros descontos oferecidos pelo Clube CORREIO:

Lenini e seu filho Bruno Giorgi no show Rizoma – Dia 16 de Julho, às 21h, no TCA

Ingressos: de R$ 60 a R$ 200 – 20% de desconto com o Clube Correio

Musical infantil Encanto – Dias 16 e 17 de Julho no Teatro Jorge Amado em sessões às 9h, 11h, 15h e 17:30h (sábado) e 11h e 15h (domingo)

Ingressos:R$ 45 a R$ 110 – 20% de desconto com o Clube Correio