Sicoob Costa do Descobrimento realiza na próxima sexta-feira, 23/04, AGEO Virtual

Em 2021 o Sicoob Costa do Descobrimento mantém as mudanças e reinvenções que nos foram impostas pela pandemia mundial do COVID-19.

É a tecnologia a serviço da transparência. Novamente a AGEO – Assembleia Geral Extraodinária e Ordinária será virtual e os cooperados poderão participar das discussões e votações usando o aplicativo Sicoob Moob.

Com o app Sicoob Moob, o cooperado terá acesso à AGEO em um ambiente remoto e seguro, com a possibilidade de interação com demais participantes durante a videoconferência. No momento das votações, será disponibilizado um módulo de suporte para abertura, encerramento e registro dos votos. O sistema facilita a apuração do resultado, além de dar mais transparência ao processo.

Além da participação na Assembleia, o app Sicoob Moob possibilita aos cooperados funções como o acesso às informações atualizadas da cooperativa, divulgação de bens e produtos para negociação, gestão de eventos da instituição. O download pode ser feito na Google Play ou App Store.

A participação do cooperado é fundamental para a prestação de contas de 2020 e para a tomada das próximas decisões.

