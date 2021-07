Sicoob Costa do Descobrimento realiza campanha de arrecadação de alimentos no “Dia C”

Destaque



Publicado em 20 de jul de 2021 e atualizado às 10:29

Imprimindo sempre o sentimento de cooperação e solidariedade com ações educativas cada vez mais presentes, o Instituto Sicoob Costa do Descobrimento, tem promovido campanhas em cada comunidade onde o Sicoob Costa do Descobrimento atua.

Em destaque ao 7º princípio do Cooperativismo, o Projeto Dia de Cooperar, acolhido como “Dia C”, tem como proposta somar forças para compartilhar solidariedade por meio de ações que possam conseguir ajudar um número maior de famílias necessitadas.

Neste ano o Instituto Sicoob do Sicoob Costa do Descobrimento focou na realização da campanha de arrecadação de alimentos iniciada em 25 de junho de 2021 e finalizará neste sábado (24) de julho de 2021, que tem o seguinte tema: “Quem tem fome tem pressa”.

Ações da campanha estão acontecendo simultaneamente nos município de Itamaraju, Prado, Alcobaça, Porto Seguro, Itabela, Eunápolis e Porto Seguro, locais de abrangência do Sicoob Costa do Descobrimento.

Por meio do referido projeto, além de atender as pessoas de vulnerabilidade social irá possibilitar também a complementação alimentar a famílias em que os responsáveis ficaram desempregados oriundo a pandemia do COVID-19.

Em Itamaraju as doações poderão ser realizadas nas agências, ou no ponto de coleta que será montado no Supermercado Rondelli e Comercial Rafa no dia 24 de julho, com apoio das equipes que irão atuar nas ruas do comércio em busca de doações.