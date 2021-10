Sicoob divulga Agenda e Relatório de Sustentabilidade

Destaque



Publicado em 18 de out de 2021 e atualizado às 16:17

Sistema lança publicação que reúne resultados de ações, avanços e contribuições recentes, juntamente com plano estratégico para os próximos anos.

O Sicoob apresenta oficialmente em outubro, a Agenda e o Relatório de Sustentabilidade, acompanhados de plano estratégico dos seus negócios. Os materiais convergem com as diretrizes do Banco Central do Brasil voltadas à Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática.

O objetivo central da iniciativa é estruturar um ambiente de sustentabilidade sistêmica, visando integrar, de forma abrangente, as práticas sociais, ambientais e de governança (ESG) ao modelo de negócios do Sicoob.

“Vamos mobilizar todas as organizações do Sistema em torno do Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável, acentuando o compromisso do Sicoob com as questões sociais, ambientais e climáticas, de acordo com a abordagem ESG, até 2023”, afirma Ênio Meinen, diretor de coordenação sistêmica e relações institucionais do Sicoob.

O programa inclui objetivos, metas e indicadores da Agenda; estrutura de Comitê de Sustentabilidade; Política de Responsabilidade Social; Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável; processos de gestão de dados de sustentabilidade, além de Relatório de Gerenciamento de Riscos Sociais, Ambientais e Climáticos.

Apresentação de relatório

De acordo com Ênio Meinen, o Relatório de Sustentabilidade 2020 do Sicoob mostra, principalmente, como a instituição adaptou-se à nova realidade decorrente da pandemia e, também, como a cooperação tem auxiliado na travessia nesse período de grande adversidade.

Merecem destaque as medidas de apoio creditício que vêm assegurando a resiliência econômica e financeiras dos cooperados. “Fechamos 2020 com R$ 88,7 bilhões em operações de crédito, um crescimento de 36% com relação a 2019”, conta o executivo.

Especificamente para MPEs, segmento bastante vulnerável aos impactos da pandemia, as operações tiveram incremento de mais de 50%. “São centenas de milhares de microempreendedores, pequenos e médios negócios que puderam manter e até mesmo impulsionar suas atividades, garantindo emprego e renda, principalmente pelo interior do país”.

Ainda em relação ao crédito, o Sicoob reafirma seu empenho com a adequada avaliação dos riscos socioambientais e climáticos em todas as operações, incentivando boas práticas de sustentabilidade. “Intensificaremos a alocação de recursos financeiros e técnicos para apoiar nossos cooperados em sua transição para uma economia mais sustentável, circular e de baixo carbono”, diz Ênio Meinen.

O Relatório e a Agenda de Sustentabilidade podem ser conferidos na íntegra mediante acesso por meio do link: https://bit.ly/3jdImbk