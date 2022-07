Sicoob divulga os vencedores do Prêmio Produtor Rural Sustentável

Ao todo, seis produtores venceram o concurso e receberam uma série de premiações.

O Sicoob revelou os vencedores do Prêmio Produtor Rural Sustentável. A premiação é uma forma de reconhecer produtores rurais comprometidos com a sustentabilidade, em conformidade com os princípios ESG. Os premiados são quatro mineiros, um capixaba e um catarinense.

No ano safra 19/20, foram inscritos projetos financiados pelo Sicoob em todo o país. O comitê julgador, composto por engenheiros agrônomos e baseado em conceitos ESG, aplicou critérios de elegibilidade em duas etapas de seleção para determinar os finalistas.

Por meio de visitas presenciais nas propriedades, 15 projetos foram avaliados, dos quais seis foram os grandes vencedores. Em comum, estes produtores se destacaram positivamente nas seguintes variáveis:

Impactos Positivos e Benefícios para o Meio Ambiente;

Impactos Positivos e Benefícios para a Sociedade;

Impactos Financeiros e Ganho para a Sociedade;

Efetividade e compromisso;

Potencial de difusão e replicabilidade;

Originalidade e Inovação;

Impacto direto do Sicoob para o Sucesso da ação.

Para o Diretor Comercial e de Canais do Sicoob, Francisco Reposse, o Prêmio Produtor Rural Sustentável ratifica a missão do Sicoob de valorizar e apoiar produtores rurais praticantes dos conceitos ESG. “Estávamos ansiosos para divulgar a lista dos vencedores. O Sicoob apoia produtores rurais dedicados às práticas sustentáveis, seu empenho merece reconhecimento e sua prosperidade realiza nossa missão”, diz.

A cerimônia de premiação ocorreu na quinta-feira (7), durante o 13º Workshop Produtor Rural, em Brasília. Os vencedores do prêmio receberam uma viagem para Holanda. O local foi definido por ser uma motivação pela força do agronegócio holandês, que se assenta em pequenos agricultores familiares, além disso o país é o segundo maior exportador de produtos agropecuários do mundo.

Para o Carlos José Ramos, presidente do Sicoob Credicaru SC, é uma grande felicidade receber dois prêmios nacionais, sendo um deles no Prêmio Produtor Rural Sustentável. “Nosso cooperado Adilson Lindones, o 1º colocado no ranking, esteve presente na premiação e ainda viajará para Holanda em 2023. Tudo isso demonstra que a cooperativa vem cumprindo seu papel de desenvolver os cooperados e, consequentemente, a comunidade que atua, gerando qualidade de vida e retorno financeiro”, diz.