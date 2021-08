Sicoob é a instituição financeira que mais possibilitou crédito a pequenos negócios na pandemia

Destaque



Taxa de sucesso na obtenção de crédito foi de 52%, acima dos principais bancos brasileiros

De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae, em parceria com a FGV, o Sicoob é a instituição financeira na qual os pequenos negócios obtiveram maior sucesso ao procurar crédito durante a pandemia. Comparado com grandes players, tanto do mercado bancário quanto do cooperativo, o Sicoob obteve uma taxa de 52% neste quesito.

Esse número representa um grande crescimento com relação às últimas edições da pesquisa. O Sicoob cresceu de 25% na oitava edição, divulgada em setembro de 2020, para o atual percentual. “Nós já estávamos nas primeiras colocações nas outras publicações, mas assumimos a primeira posição nesta. Esse é o reflexo de nossa atuação ao oferecer um crédito mais justo e sustentável, demonstrando que realmente estivemos ao lado dos nossos cooperados durante a crise”, diz Francisco Reposse Júnior, diretor comercial e de canais do Sicoob .

Na pesquisa, o Sebrae destaca que o Sicoob foi uma das instituições que proporcionalmente liberaram mais crédito e quase todos os bancos obtiveram melhoria expressiva nas taxas de sucesso. Foram entrevistadas 7.820 pessoas em todo o Brasil durante o mês de maio.

O Sicoob também foi destaque entre as instituições mais buscadas, ficando atrás apenas dos cinco principais conglomerados bancários do país. A fatia de mercado do Sicoob, neste comparativo, chega a 10%, e representa um papel fundamental no Sistema Financeiro Nacional ao conferir maior competitividade para o setor e ampliar o acesso da população a serviços financeiros.

Com taxas mais justas do que as praticadas no mercado, o Sicoob tem se mostrado um escape para as micro, pequenas e médias empresas que não conseguiram nos bancos ou que se assustaram com juros altos durante a crise. “Mantivemos as taxas nos patamares do pré-Covid 19 e estivemos sempre dispostos a conversar e negociar com todos”.

Com relação ao público PJ, o Sicoob observou um aumento de quase 50% na carteira de crédito em um ano, saltando de R$ 30,7 bilhões para mais de R$ 45,3 bilhões. A taxa de inadimplência, por sua vez, caiu 1 ponto percentual, atingindo apenas 1,8% em junho de 2021.

Somente em 2020, os cooperados do Sicoob deixaram de gastar mais de R$ 8,3 bilhões em taxas, juros e tarifas. Uma economia de mais de R$ 3 mil por cooperado ativo, segundo pesquisa da instituição. Somando-se as sobras cooperativas, o retorno aos cooperados superou os R$ 11 bilhões, mesmo durante a pandemia.

No começo deste ano, o Sicoob viu sua carteira de crédito crescer 37% com relação ao início de 2020, e ultrapassou os R$ 100 bilhões de saldo no fechamento do primeiro semestre de 2021. A instituição é formada por 16 centrais e 366 singulares e conta, hoje, com mais de 5,2 milhões de cooperados. Somente o público PJ representa quase 20% desta quantidade.

Segundo Francisco Reposse Júnior, o grande objetivo do Sicoob sempre foi gerar impacto social positivo no dia a dia dos cooperados e comunidades em que eles estão inseridos, o que é reforçado em períodos de crise. O Sicoob permite a livre-admissão, ou seja, é aberto a qualquer pessoa física ou jurídica que deseje ser um cooperado.

Entre os serviços prestados, estão conta corrente, cartões de débito e crédito, crédito pessoal, imobiliário, rural e empresarial, previdência, consórcios, financiamentos, investimentos, seguros, adquirência (por meio das maquininhas Sipag), marketplace e programa de fidelidade (com o Coopera), entre outros.

Além disso, o Sicoob conta com um robusto sistema de atendimento digital, no qual os cooperados podem realizar suas transações financeiras de onde estiverem, pelo App Sicoob ou pelo internet banking.

“Quando alguém utiliza os produtos e serviços do Sicoob, está fazendo mais do que apenas uma escolha financeira, mas contribuindo com o desenvolvimento social e econômico de milhões de brasileiros”, finaliza Reposse.

Sobre o Sicoob – Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 5,2 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, marketplace, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em mais de 300 municípios. É formado por 366 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a segunda colocação entre as instituições financeiras com maior quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com 3.523 pontos de atendimento em 1.934 cidades brasileiras. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.