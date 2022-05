Sicoob e Visa se unem para levar cooperados à Copa do Mundo 2022

Com a temática ‘Você no Catar com o Sicoobcard’, a instituição financeira cooperativa proporcionará que 10 cooperados com acompanhante assistam a dois jogos no Catar .

Faltando poucos meses para a 20ª edição da Copa do Mundo, o Sicoob, em parceria com a Visa, patrocinadora oficial do evento, anuncia a campanha “Você no Catar com o Sicoobcard”. A partir do dia 1º de junho, os cooperados poderão concorrer a 10 ingressos com direito a acompanhante para assistir dois jogos no Catar. A Visa garante passagem aérea, hospedagem, translado e eventos locais para que os ganhadores tenham a melhor experiência.

A ação promocional, que vai escalar um time de 10 pessoas e seus acompanhantes, acontecerá até o dia 31 de agosto. Durante esse período, a cada transação no valor mínimo de R$ 5,00 com o Sicoobcard na função crédito, o cooperado ganha um número da sorte para concorrer ao sorteio. Para participar é preciso dar o aceite no site da promoção e se cadastrar no programa “Vai de Visa”.

De acordo com Francisco Reposse Júnior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob, o futebol e o Sicoobcard compartilham uma visão em comum: unir pessoas para que juntas construam um mundo com mais pertencimento. “Os dois oferecem formas de unir pessoas para vivenciar emoções, seja por meio de um gol em que a arquibancada e a plateia de casa vibram juntos ou oferecer uma experiência financeira com responsabilidade socioeconômica”, aponta.

“A promoção está alinhada ao momento no qual estamos agora, caminhando para uma retomada pós-pandemia. A Covid-19 nos afastou de grandes multidões e a Copa do Mundo 2022 é um dos eventos mais esperados do ano. Estamos felizes pela parceria”, ressalta o executivo.

Conheça mais sobre o Sicoobcard Visa

Pensado para o cooperado comprar do seu jeito, o Sicoobcard Visa atua em quatro categorias: Débito, Clássico, Gold e Platinum. Todos eles trazem benefícios, diferenciais e descontos que deixam o dia a dia dos usuários mais cômodo.

Por exemplo, a cada compra com o cartão de crédito Sicoobcard o cooperado ganha pontos que podem ser trocados por produtos, crédito na fatura (cashback), milhas aéreas, entre outros benefícios, além de ter um prazo maior para pagamentos.

A promoção “Você no Catar com Sicoobcard” segue até o dia 31 de agosto de 2022. Até lá, o cooperado que ainda não tem o cartão de crédito Sicoobcard Visa, pode solicitar em uma cooperativa próxima ou pelo App do Sicoob. Os nomes dos vencedores serão divulgados no site da promoção.

A regulamentação completa pode ser consultada no site.

Por | Ascom Sicoob