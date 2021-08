Sicoob entra no Open Finance e dá importante passo para o “cooperativismo do futuro”

Destaque



Publicado em 29 de ago de 2021 e atualizado às 21:48

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

Instituição mantém os cooperados na centralidade de suas operações com a adesão ao sistema financeiro aberto.

A partir desta sexta-feira, 27, o Sicoob adere voluntariamente a um dos movimentos financeiros mais revolucionários dos últimos tempos: o Open Finance Brasil. Com a novidade, o ecossistema de instituições habilitadas para operar a inovação passa de aproximadamente 100 para mais de 450.

O novo sistema é uma infraestrutura de integração que possibilita o compartilhamento, de forma padronizada e segura, de dados e informações cadastrais e transacionais. Isso, claro, sempre com o consentimento dos clientes – ou cooperados, no caso do Sicoob.

Diretor executivo de Tecnologia da Informação do Sicoob, Antônio Vilaça Júnior destaca que o Open Finance surge para dar voz aos consumidores e que, com ele, este público poderá ter em mãos ferramentas para utilizar em seu benefício. “O movimento abre portas para que vários players financeiros, entre eles as cooperativas e fintechs, possam oferecer personalização de produtos e serviços, criando novos modelos de negócio e, principalmente, fomentando a inovação e a competitividade”, afirma.

Diversas ferramentas e soluções estão sendo construídas para maximizar as possibilidades do Open Finance no Sicoob, segundo o diretor executivo de Operações da instituição, Marcos Vinícius Viana Borges. “Visamos facilitar a entrada de novos cooperados por meio de associação digital e, além disso, possibilitar que eles tenham a visão consolidada de informações de conta corrente, empréstimos, cartões mantidos em outras instituições, comparativo de taxas e oferta personalizada de produtos e serviços diretamente no App Sicoob, entre outras iniciativas”, diz.

A instituição possui, hoje, mais de 5,3 milhões de cooperados e 360 cooperativas singulares, além de 16 centrais. Está presente em 1.952 municípios, com 3,5 mil pontos de atendimento em todos os estados da Federação e no Distrito Federal. Em 318 municípios, é a única instituição financeira presente e com pleno atendimento.

Especialistas respondem dúvidas

No portal www.sicoob.com.br/openfinance, o Sicoob preparou um guia sobre o assunto, com informações sobre a iniciativa e seu funcionamento, além dos benefícios para os consumidores e as principais dúvidas respondidas pelos especialistas da instituição.

Aos desenvolvedores de aplicativos que desejarem integrar suas soluções tecnológicas, e oferecer serviços do Sicoob para seus clientes, o portal developers.sicoob.com.br está disponível.

Além de participar do Conselho Deliberativo da estrutura inicial de governança do Open Finance, por meio da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), o Sicoob também atua nos diferentes grupos de trabalho, contribuindo na construção da mais relevante inovação do Sistema Financeiro Brasileiro dos últimos tempos.

“Estamos vendo o Open Finance como uma grande oportunidade, pois possibilitará atrairmos ainda mais pessoas para usufruir dos benefícios do cooperativismo financeiro, uma vez que temos o propósito de conectar pessoas para promover a justiça financeira e prosperidade”, diz Vilaça. “Quando alguém utiliza produtos e serviços do Sicoob beneficia não só a si próprio, como também sua comunidade e o avanço social do país”, finaliza.