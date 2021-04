Sicoob incentiva investimentos com sorteios de R$ 5 mil e R$ 10 mil

No total, serão R$ 350 mil distribuídos para quem investir com a instituição.

Investir dinheiro no dia a dia, seja para fazer uma reserva de emergência ou para juntar uma grana para se aproximar do seu sonho, nunca foi tão imprescindível quanto agora. Por isso, o Sicoob planejou uma promoção que vai tornar ainda mais fácil o hábito de guardar dinheiro nos quatro cantos do País.

Trata-se da campanha “Investir é para [email protected]”, pensada justamente para incentivar o ato de investir entre seus mais de 5,1 milhões de cooperados. Serão distribuídos 60 prêmios, no valor total de R$ 350 mil – a participação é válida entre abril e junho e entre maio em julho ocorrem cinco sorteios.

Para Pessoa Física (PF), serão válidos investimentos na Poupança, Recibo de Depósito Cooperativo (RDC), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Previdência Plano Multi Instituído e Conta Capital. Já para Pessoa Jurídica, pode participar quem colocar dinheiro na Poupança, Recibo de Depósito Cooperativo ou Conta Capital.

Ao contratar esses produtos, os interessados em participar da promoção serão direcionados ao site da campanha. Os critérios de participação são diferentes: por exemplo, ao colocar R$ 200 na Poupança, o poupador já recebe um número da sorte. Se aplicar R$ 500 no RDC, ganha mais um. No caso da LCA e LCI, o investimento mínimo é de R$ 1.000. Ao contratar um plano de previdência, o investidor também receberá números da sorte. Seja na adesão ou realização de aporte a partir de R$500,00. Por último, na Conta Capital, o aporte mínimo é de R$ 100 – a não ser que haja a associação digital, via App Sicoob. Neste caso, o cooperado já ganha um número de cara.

Com sorteios a cada 15 dias, a promoção vai oferecer 50 prêmios de R$ 5 mil e mais 10 sorteios de R$ 10 mil, ambos em pontos no Coopera. A participação é cumulativa, desde que se cumpram as regras de elegibilidade.

Teste seu perfil de investidor

Para quem ainda não sabe o perfil de investimento que mais se encaixa ao seu cotidiano, o Sicoob preparou um teste, que está disponível em http://www.sicoob.com.br/ paratodos. No portal, também será possível consultar os números da sorte e demais informações – os ganhadores serão divulgados no site em até 12 dias, contados da data do sorteio da Loteria Federal.