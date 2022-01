SICOOB patrocina Campeonato Baiano de Futebol de 2022

Destaque



Publicado em 24 de jan de 2022 e atualizado às 09:06

A edição de maior cobertura televisiva da história do campeonato baiano de futebol está sendo transmitida na TVE, desde o último dia 15 de janeiro, e o Sicoob entra em campo mais uma vez, trazendo o cooperativismo como uma opção mais justa para vida financeira do torcedor baiano.

Patrocinador do Campeonato Baiano de Futebol, desde 2019, o Sicoob acredita que as características do esporte reforçam a essência da instituição, afinal é por meio da cooperação que buscamos resultados para todos. O cooperativismo tem muita relação com o esporte, principalmente com o futebol, pois em ambos os casos é essencial ter união e cooperar para conquistar objetivos.

Além disso, estar presente durante a transmissão de 46 jogos ao vivo, amplia o sentimento de pertencimento dos cooperados que vêm no Sicoob, uma instituição que valoriza a relação cultural que o povo baiano tem com o futebol. “É muito importante saber que a sua principal instituição financeira está presente em um dos seus momentos preferidos. Eu particularmente assisto muitos jogos de futebol e quando costumo falar para alguns amigos sobre o Sicoob, muitos rapidamente fazem associação à propaganda na TV. Essa estratégia facilita bastante para divulgar a cooperativa, afirmou Mateus Souza, cooperado do Sicoob.

Os jogos serão transmitidos na TVE, pelo canal do Youtube e nas redes sociais da emissora. Os torcedores ainda poderão acompanhar a cobertura especial dos jogos, nos programas TVE Esporte (segunda-feira, às 19h), TVE Revista (diariamente às 12h) e TVE Notícias (diariamente às 18h30), até 3 de abril de 2022.

Foto: Pietro Carpi