SICOOB promoverá assembleia geral extraordinária no próximo dia 17 de agosto

Publicado em 5 de ago de 2021 e atualizado às 13:53

ATENÇÃO ASSOCIADOS SICOOB, O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito do Médio Sul Baiano Ltda. – SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 43 do Estatuto Social, convoca os associados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada em 17 de agosto de 2021, às 16h00 (dezesseis horas), para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Reforma do Estatuto Social; Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar.