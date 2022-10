Sicoob reduz em até 30% as taxas do consignado em outubro

A campanha “PromoWeek Crédito Consignado” acontece entre 11 e 31 de outubro.

O Sicoob inicia, no dia 11 de outubro, a Promo Week do Crédito Consignado com redução de até 30% nas taxas do consignado.

Beneficiários do INSS, Siape e servidores de órgãos estaduais podem aproveitar até 30% de desconto. Já os funcionários de empresas privadas terão redução de até 25% nas taxas. Os trabalhadores de órgãos municipais terão até 32%. Todos os valores podem ser conferidos no site.

A expectativa do Sicoob é de triplicar a quantidade de comercialização do crédito consignado durante a campanha.

Para consultar as condições, basta procurar uma cooperativa do Sicoob mais próxima.

SERVIÇO

Promo Week do Consignado

11 a 31 de outubro – Site