Sicoob tem aumento de 33,5% nas operações de crédito no 1º trimestre

Segundo relatório da instituição financeira cooperativa, o valor bruto ultrapassou

a marca de R$ 125 bilhões.

O Sicoob registrou alta em sua operação de crédito bruta em todo o Brasil, chegando à marca de R$ 125,5 bilhões movimentados durante o 1º trimestre de 2022, um crescimento de 33,5% em relação aos R$ 94 bilhões apresentados pela instituição financeira cooperativa no mesmo período do último ano.

As provisões para operações de crédito, ou seja, os valores destinados a cobrir possíveis inadimplências, subiram de R$ 4,7 bilhões para R$ 5,6 bilhões, um aumento de 19% no período.

Analisando as carteiras de crédito para Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PF), também foi identificado um crescimento. No caso de PF, foram destinados R$ 59,7 bilhões e, para PJ, o montante foi de R$ 62,6 bilhões.

Já na carteira de crédito rural, foi registrado o valor de R$ 29,7 bilhões no primeiro trimestre. Os depósitos totais subiram 14,6%, ultrapassando a marca de R$ 130 bilhões. Destes, R$ 36,3 bi correspondem a depósitos à vista, R$ 11,3 bi a poupança e R$ 76,4 bi a depósitos a prazo.

“O cooperativismo tem se tornado mais conhecido pela população, e o resultado do último trimestre é a prova disso. Nos mantivemos ao lado dos cooperados durante toda a pandemia e continuamos juntos neste período de retomada de investimentos, especialmente dos micros e pequenos empresários”, afirma Francisco Silvio Reposse Junior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob. E falando em cooperados, o Sistema registrou também a entrada de mais de 954 mil pessoas na instituição, superando os 6,2 milhões de cooperados, um crescimento de 18,3% em apenas um ano.

O Sicoob segue caminhando no sentido oposto das demais instituições financeiras tradicionais quando se trata de atendimento presencial, pois é a única instituição financeira presente em mais de 300 municípios, com um crescimento de 7% nas unidades de atendimento presenciais no período. São mais de 3.000 pontos espalhados em mais de duas mil cidades pelo Brasil. “Temos investido em todas as áreas do Sicoob. Investimos constantemente em estrutura, em tecnologia e em pessoas. Nosso compromisso de levar justiça financeira e prosperidade para todos os brasileiros segue firme”, completa Reposse.

Sobre o Sicoob — Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 6 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, marketplace, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em 330 municípios.