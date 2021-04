Sicoob vai incentivar a aceitação do Pix no comércio

Funcionalidades são voltadas para todos os públicos PJ, sejam microempresas ou negócios de médio e grande porte

Visando facilitar ainda mais o cotidiano de seus cooperados PJ, o Sicoob – instituição financeira cooperativa – lança duas novidades relacionadas ao Pix: uma voltada para micro e pequenas empresas, que permite a oferta do Pix para todos os clientes; e outra para negócios de médio e grande porte, que viabiliza a integração dos sistemas utilizados pela empresa com a nova ferramenta do Sicoob.

A instituição é pioneira ao desenvolver uma solução que permitirá a qualquer comerciante ofertar o Pix como método de pagamento para todos os seus clientes – e por todos os seus vendedores que possuam um celular. O QR Code será gerado em função da Chave Pix do estabelecimento, vinculada à sua conta no Sicoob. Já para médios e grandes estabelecimentos, o Sicoob disponibiliza uma API Pix, prevista pelo Banco Central, que permite a geração de QR Code a partir da sua solução tecnológica.

Segundo Marcos Vinicius Viana Borges, diretor executivo de Operações do Sicoob, as novidades foram pensadas para auxiliar desde os pequenos empreendedores até empresas maiores. “Se pensarmos em um pequeno restaurante, o dono poderá conferir, a qualquer hora e com grande facilidade, quanto cada garçom vendeu no dia, sem a necessidade de ficar fazendo contas. E cada garçom, sem acessar a conta corrente do restaurante, poderá visualizar os seus recebimentos no próprio celular”, explica o executivo. O mesmo vale para estabelecimentos que contem com bateria de caixas: cada uma terá o seu operador, o que corresponde a QR Codes distintos, facilitando a conciliação das vendas. “Já no caso de uma farmácia de médio porte, por exemplo, que já possui maior nível de informatização, será possível conectar seus sistemas com o uso de APIs do Sicoob. Por ser Pix, o dinheiro cai diretamente na conta da PJ”, explica.

Segundo o executivo, o Sicoob tem como pilar do projeto participar mais ativamente do dia a dia das empresas e conhecê-las mais a fundo. “É muito gratificante entregar uma solução para as empresas cooperadas no Sicoob, viabilizando a aceitação do Pix como método de pagamento para todos os seus clientes, mesmo que não possuam uma maquininha”, conclui Marcos Borges.

As soluções contam com um módulo de gestão de vendas customizado à realidade das empresas. É possível conferir, a qualquer hora dia, todos os valores de Pix recebidos, filtrando por operador, valor ou data. Além disso, será possível realizar a impressão e exportação do extrato de transações a partir da ferramenta, tudo isso sem a necessidade de acesso à conta corrente e sem pagar aluguel.

Outra novidade que o Sicoob deve anunciar em breve é a iniciação de transações Pix a partir da maquinha Sipag. Será mais uma ação especialmente pensada no cooperado PJ.

Sobre o Sicoob – Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 5 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em mais de 300 municípios.

É formado por mais de 370 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Sua rede de atendimento físico é uma das maiores no Sistema Financeiro Nacional, com mais de 3,4 mil pontos de atendimento. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.