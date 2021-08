Sicoob vê alta no apetite de pequenas empresas por crédito

O Sicoob – maior instituição financeira cooperativa do Brasil – notou que as micro e pequenas empresas seguem em busca de crédito após o pior período da pandemia. Confira os dados abaixo.

Com atuação voltada para amenizar a crise do coronavírus, principalmente nas micro e pequenas empresas, o Sicoob viu crescer, em apenas um ano, quase 50% sua carteira de crédito para pessoas jurídicas. O saldo, que era de R$ 31,3 bilhões em julho de 2020, chegou a R$ 45,9 bilhões em julho de 2021. Mesmo aumentando nesta proporção, a inadimplência caiu um ponto percentual, chegando a apenas 1,8%.

Segundo Francisco Reposse Júnior, diretor comercial e de canais da instituição, os números são importantes porque o Sicoob tem uma grande atuação fora dos centros urbanos, ou seja, o crédito foi voltado para pessoas jurídicas que, durante a crise, não contaram com o apoio de outros players do mercado financeiro. “Os cooperados do Sicoob estão nos ‘interiores’ do Brasil, em localidades muito remotas e amplamente afetadas pela pandemia do coronavírus”, diz.

Uma linha de destaque neste período foi o Pronampe. No ano passado, foram liberados R$ 2,6 bilhões nesta modalidade, com 51 mil pessoas atendidas. Já em 2021, o Sicoob ocupa a quarta posição entre as instituições que mais liberaram crédito via Pronampe, sendo a 2ª colocada entre as instituições privadas, superando a marca de R$ 1,6 bilhão e mais de 25 mil cooperados atendidos. “Nossa expectativa é estarmos presentes nas demais rodadas que o governo vier a liberar”, afirma Reposse.