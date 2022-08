Sidney Magal diz que fã invadiu camarim, deu ‘chave de coxa’ e se masturbou com a sua perna

O cantor Sidney Magal, 72, relembrou um episódio protagonizado por uma fã que invadiu seu camarim e se masturbou com a sua perna antes de um show. A revelação foi feita pelo cantor em entrevista ao podcast “Inteligência Limitada“, apresentado por Rogério Vilela. Segundo Magal, uma fã invadiu seu camarim e se masturbou na frente do cantor e de sua esposa, Magali West. “Quando abri a porta, essa menina entrou correndo, gritando, trançou as duas pernas na minha coxa – me deu uma ‘chave de coxa’ -, enfiou as unhas nas minhas costas, se agarrou literalmente comigo e começou a fazer movimentos e gemidos, a revirar os olhinhos de verdade”, afirmou Magal, que continuou: “Minha mulher, que sempre foi espirituosa, virou e disse assim: ‘deixa gozar que ela desfalece! É a única maneira de ela perder a força’. E foi exatamente o que aconteceu”. Ainda segundo Magal, a mesma fã tentou abordá-lo algumas semanas depois na saída dos estúdios Globo, onde ele estava para gravar uma participação em um programa. “Eu tinha que ir ao aeroporto para não perder um voo importantíssimo. Saí da televisão, entrei no carro correndo e veio a mulher gritando de lá. Quando minha mulher viu, botou a mão no peito dela e falou: ‘desculpa, mas hoje não dá para gozar não, ele está atrasado’”, revelou o astro.