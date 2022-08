Sidney Magal diz que fã se masturbou com a perna dele: “Chave de coxa”

O ator Sidney Magal revelou, em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, que uma fã invadiu seu camarim após um show e se masturbou diante do ídolo, usando a própria perna dele como meio de prazer.

“Quando abri a porta, essa menina entrou correndo, gritando, trançou as duas pernas na minha coxa — me deu uma ‘chave de coxa’ —, enfiou as unhas nas minhas costas, se agarrou literalmente comigo e começou a fazer movimentos e gemidos, a revirar os olhinhos de verdade”, relatou ele.

Para piorar a situação, a esposa de Magal, Magali West, estava no camarim no momento do “ataque” da fã.

“Minha mulher, que sempre foi espirituosa, virou e disse assim: ‘deixa gozar que ela desfalece! É a única maneira de ela perder a força’. E foi exatamente o que aconteceu”, riu ele.

A fã era tão apaixonada por Sidney Magal que ela até tentou abordá-lo uma outra vez cerca de 15 dias depois, na saída dos estúdios da Globo.

“Eu tinha que ir ao aeroporto [na sequência] para não perder um voo importantíssimo. Saí da televisão, entrei no carro correndo e veio a mulher gritando de lá. Quando minha mulher viu, botou a mão no peito dela e falou: ‘Desculpa, mas hoje não dá para gozar não, ele está atrasado’”, contou o cantor, causando uma crise de riso no apresentador do podcast, Rogério Vilela.

