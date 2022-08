Silent Hill 2 ganha Remake na Unreal Engine 5

A saga Silent Hill ganha vida! Ou, pelo menos, é o que apontam todos os rumores que circularam na rede nos últimos meses, que garantem que não apenas um, mas de fato vários projetos estariam em pé para devolver a saga ao nosso existencial. incluindo um Silent Hill 2 Remake e até mesmo um título totalmente novo da Bloober Team.

Enquanto isso, e enquanto continuamos esperando que novas informações cheguem pelos canais oficiais, podemos nos deliciar em assistir um fã criar um remake fiel de Silent Hill 2 usando o Unreal Engine 5.

Ao contrário de outros remakes semelhantes, desta vez não foram criados novos modelos e texturas para esta recriação, mas o seu autor, que se autodenomina Silent no YouTube, utilizou recursos do jogo original, melhorando-os através da IA ​​no jogo. caso de algumas texturas . Isso nos permite observar um estilo bastante interessante e original, podendo observar um aspecto muito próximo ao do jogo original, mas com efeitos de nova geração, como o Ray Tracing.