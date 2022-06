Silent Hill 2 Remake estaria pronto para ser anunciado

Após diversos rumores a respeito do retorno de Silent Hill, parece que está finalmente acontecendo. De acordo com as informações, a Bloober Team é o estúdio por trás do jogo, o qual pode ser revelado muito em breve.

A Bloober Team, estúdio por trás de The Medium e Layers of Fear, estaria supostamente trabalhando em um remake de Silent Hill 2, e de acordo com o insider Roberto Serrano, o jogo já está pronto para ser anunciado.

E quando finalmente poderemos ver esse título? Roberto Serrano acredita que ele será exibido durante o Summer Game Fest 2022, evento que irá acontecer na semana que vem, no dia 9 de Junho.

Silent Hill 2 Remake, developed by Bloober Team, is in the line to be revealed IMO at Summer Game Fest pic.twitter.com/HExxg0CMbI — Roberto Serrano’ | (@geronimo_73_) June 3, 2022

Seria sem dúvidas um grande anúncio para o evento, especialmente após os fãs se empolgarem tanto com o retorno de Silent Hill. Essa não é a primeira vez que ouvimos falar de um remake de Silent Hill 2 pela Bloober Team, tendo sido mencionado anteriormente pro vários insiders.

Além desse remake, os vazamentos indicam que ainda há mais dois jogos da franquia em desenvolvimento, um novo título principal da franquia feito por uma desenvolvedora japonesa e um título menor em episódios.

Essa não foi a única novidade que Roberto Serrano revelou a respeito do evento. De acordo com ele, God of War Ragnarok da Santa Monica também estará presente no Summer Game Fest 2022.

Agora teremos que esperar até dia 9 de Junho para ver se essas afirmações irão se concretizar.