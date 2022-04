Silva e Luna sente-se traído por Bolsonaro, diz jornal

Demitido do cargo menos de um ano após ser empossado, o ex-presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, se sente traído pelo presidente Jair Bolsonaro. As informações são do jornal Folha de S. Paulo. Segundo a publicação, o general foi informado apenas no dia da demissão que o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, se reuniu diversas vezes com seu sucessor, Adriano Pires, para discutir sua exoneração. De acordo com as informações, Silva e Luna havia sido informado por Albuquerque sobre sua demissão em uma reunião de forma “fria”. A audiência aconteceu apenas três horas antes de a decisão ser publicamente anunciada por Bolsonaro. Entre ambos, a relação vinha se desgastando desde janeiro, com o aumento sucessivo do preço dos combustíveis.