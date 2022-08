Silvero Pereira encontra “cueca suada” de José Loreto nos bastidores de Pantanal

Silvero Pereira causou ao exibir uma cena inusitada nos bastidores de Pantanal. O ator mostrou aos seus seguidores uma “cueca suada” de José Loreto no camarim e deu o que falar nas redes sociais.

+ Pantanal: Após confrontar Cramulhão, Trindade se despede de Irma em sonho

“Sei que é sonho de consumo de muita gente, mas ninguém merece vir trabalhar e dar de cara com uma cueca do José Loreto suada“, declarou Silvero. Em seguida, José surgiu no vídeo e também entrou na brincadeira.

“É que eu dancei muito”, respondeu Loreto. Os dois atores caíram na risada nos bastidores da novela. Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metropolitana FM (@metropolitanafm)

Silvero Pereira posa com Juliano Cazarré e Isabel Teixeira e fala sobre trisal Silvero Pereira sempre anima os fãs de Pantanal com fotos dos bastidores da novela. Dessa vez, o ator surgiu com Isabel Teixeira, que interpreta Maria Bruaca e Juliano Cazarré, que interpreta Alcides. Vale lembrar que Bruaca e Alcides vivem um romance na trama.

“Quem disse que só tem trisal no BBB? Aaara!!!! Segura Alcides Mary Bru e Zaquieu”, brincou Pereira na legenda da publicação. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S I L V E R O P E R E I R A (@silveropereira)

