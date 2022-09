Silvia Abravanel declara apoio a Bolsonaro nas eleições: ‘Capitão do povo’

A apresentadora Silvia Abravanel decidiu se posicionar politicamente dias antes do primeiro turno das Eleições 2022, que acontece no próximo domingo, 2, em todo o Brasil.

Nas redes sociais, a filha número dois do apresentador Silvio Santos, postou uma foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, e escreveu: “Deus, pátria e família”. Nos stories do Instagram, ela postou a mesma imagem e deixou claro seu voto seu voto: “Sou 22 [número da chapa de Bolsonaro] até 2026. Capitão do povo”.

A foto com o presidente aparenta ter sido tirada nos bastidores do debate transmitido pelo SBT no último sábado, 24. Nos comentários da publicação de Silvia, muitos apoiadores de Bolsonaro a elogiaram por se posicionar.

A apresentadora, que recentemente assumiu namoro com o cantor sertanejo Gustavo Moura, está atualmente no comando do programa infantil “Sábado Animado”. Antes, ela apresentava o “Bom Dia & Cia”, atração diária que saiu da grade do SBT em abril deste ano após quase 30 anos no ar.