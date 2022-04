Silvia Abravanel se desculpa em despedida do ‘Bom Dia & Cia’: ‘Cometi erro gravíssimo’

A apresentadora Silvia Abravanel se despediu nesta sexta-feira, 1, do “Bom Dia & Cia”. O programa deixará a grade de programação do SBT após 29 anos no ar. A partir de segunda-feira, 4, o programa infantil passa a ser substituído pelo jornal “Primeiro Impacto”, que terá seu horário estendido até 12h. “Nosso último programa que vai ao ar, estou agradecendo pela nossa família ‘Bom Dia & Cia’. A gente agradece muito pelo recebimento na casa de vocês. Comigo foram seis anos e com todo o elenco de apresentadores foram [quase] 30 anos e é isso o que temos para hoje. Muito obrigada, que Deus abençoe todos vocês”, declarou a filha de Silvio Santos demonstrando certo descontentamento com a decisão da emissora.

Silvia também se desculpou por um erro que aconteceu no programa da última quinta-feira, 31, durante uma gincana com um telespectador. “Desculpa por todos os nossos erros aqui. Inclusive, eu cometi um erro gravíssimo ontem, impensado, que eu vou consertar. Sem querer, eu parei a roleta [de prêmios] do menino, não sei nem o porquê eu fiz isso. Vou corrigir esse erro. Pedro, vou entrar em contato com você, a gente vai resolver essa situação”, garantiu. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do SBT confirmou que a atração infantil sairá do ar, mas não deu detalhes sobre o motivo, informando apenas que foi uma “reestruturação de grade”.