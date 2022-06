Simaria decide se afastar dos palcos; Simone fará show sozinha em Salvador

A cantora baiana Simaria decidiu se afastar dos palcos por tempo indeterminado. Por conta disso, Simone cumprirá a agenda de shows da dupla sozinha. Em Salvador, o Governo do Estado contratou a dupla para fazer uma apresentação no dia 1 de julho, no Parque de Exposições.

A pausa da cantora acontece em meio às polêmicas envolvendo a relação entre as irmãs. Nesta semana, Simaria expôs as divergências entre ela e Simone em entrevista ao colunista Leo Dias. Segundo a assessoria da dupla, Simaria se afastou dos palcos por determinação médica.

“Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve. Sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!”, disse.

O problema de saúde de Simaria não foi divulgado.

Comunicado à imprensa:

“A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows). Em recado aos contratantes e fãs, pronuncia a Simaria: ‘Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!” Todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes.”

Brigas

O clima entre as irmãs baianas Simone e Simaria não tem sido bom em alguns episódios durante os últimos meses, com direito a discussões públicas da dupla. Em entrevista ao colunista Leo Dias, Simaria abriu o jogo e afirmou que vivência das duas fora do palco é incrível, também contou que se sente recriminada pela irmã.

O primeiro episódio público ocorreu em maio deste ano, quando um áudio de uma discussão das duas na gravação do “Programa do Ratinho” vazou na web e gerou até rumores de separação. Para Simaria, o episódio foi “um grito de socorro”.

“Ali foi meu grito de socorro, porque tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?”, contou.

Outro caso foi no show da dupla durante o São João de Caruaru, marcado pelo atraso de 1h20 de Simaria e pela recusa da cantora em encerrar o show, apesar dos pedidos da irmã, ela afirmou que não conseguiu pegar o mesmo voo que Simone por motivos de saúde.

“Eu não tinha condição de voar, por saúde, por muito stress. Cansada de muito trabalho e responsabilidade nas minhas costas. Eu não tenho mais necessidade de passar por isso, chegar em show atrasada por causa de logística mal feita, eu não preciso fazer 30 shows em um mês, eu não preciso passar fome e ficar o dia inteiro sem comer, como fiquei nesse dia”, disse ao colunista do Metrópoles.

Por fim, a artista descartou uma possível separação da dupla, mas garantiu que trocaria todo seu sucesso para viver em paz com a irmã.