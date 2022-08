Simaria faz o vestido ficar transparente e prova que a culpa é do volume: “Desse tamanho”

Coleguinha tá que tá! Simaria deixou os internautas de seu Twitter completamente chocados durante a noite desta quarta-feira (17) ao publicar um registro de seu look mais confortável e básico para curtir o dia. A musa compartilhou a selfie com os fãs e deu o que falar, como sempre faz.

Para ficar em casa e descansar, a cantora apostou num vestido básico e no tom cinza que evidenciou ainda mais as curvas da morena no clique de tirar o fôlego. Simaria brincou com o tamanho de seu coração na legenda e divertiu os fãs com o duplo sentido de sua frase.

Em resposta ao tweet da musa, os seguidores deixaram comentários hilários sobre a legenda sugestiva da cantora para sua foto. “Esse coração é grande mesmo, hein?”, brincou uma internauta. “Deus no céu e Simaria na terra”, reagiu um seguidor, babando pelo clique da artista. Confira:

E o deeeeesse tamanho.. pic.twitter.com/23ETah31XM

— Simaria (@SimariaMendes) August 17, 2022

Enigmática, Simaria faz reflexão sobre fake news nas redes sociais Misteriosa! Recentemente, Simaria deixou os fãs com a pulga atrás da orelha ao fazer uma reflexão sobre seu atual momento da vida nas redes sociais. Em meio às polêmicas com a irmã, Simone, a cantora costuma deixar frases misteriosas em seus perfis, que, muitas vezes, são apontadas como indiretas para a família Mendes.

“Entregue-se à coragem e sinta o prazer imensurável de ter uma vida plena, justa, baseada na sua colheita, que o tempo e a maturidade te proporcionou. Bom dia, meus vasos, uma quarta-feira de vitórias e paz”, escreveu a musa em seu perfil do Twitter.

Em outro momento, no entanto, Simaria compartilhou uma postagem falando sobre fake news: “Há quem viva de fake news, negatividade e ilusão. E há quem viva em busca de se tornar um ser humano melhor, semeando alegria, positividade , esperança e paz. E o bom mesmo é ser e ter essas últimas por perto, o universo conspira a favor. Prestem atenção nos mínimos detalhes, aqueles que de tão óbvios que passam despercebidos, vocês são inteligentes”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria Mendes (@simaria)

