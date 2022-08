Simaria mostra como nova lingerie de renda fica no corpo e provoca: “Tá que nem pirão”

Estão preparados? A cantora Simaria quebrou as redes sociais nesta terça-feira (16) ao publicar uma selfie apaixonante em seu Twitter para fugir da censura no Instagram. A morena elevou o clima ao surgir bem à vontade com um look do dia que deixou os fãs completamente enlouquecidos.

Na ocasião, a dupla de Simone deixou a galera babando ao surgir apenas com uma lingerie preta de renda que dispensa comentários. Simaria exibiu seu corpão escultural aos 40 anos e provou que está com tudo em cima na selfie que deu o que falar!

“Hoje a véia tá que nem pirão de costela! Cheia de sustância e batendo na fraqueza”, brincou a cantora na legenda da imagem. Os fãs, claro, não economizaram nos elogios para a musa. “Mulher mais linda desse mundo”, disparou um seguidor. “A Simaria podia pisar em mim que eu ia agradecer”, brincou outra internauta. Confira o registro:

Hj a véia tá q nem pirão de costela! Cheia de sustância e batendo na fraqueza!!! Araaaaa… pic.twitter.com/iYmLZAk9fb

— Simaria (@SimariaMendes) August 16, 2022

Marido de Simone se pronuncia após polêmica com Simaria: “Difícil ter compaixão” Momento tenso na dupla! Recentemente, o jornalista Thiago Sodré, da página “Fama e Fato”, revelou que a briga de Simone e Simaria teria acontecido depois que Simaria teria se interessado pelo marido da irmã, Kaká Diniz. Nas redes sociais, o empresário se pronunciou sobre o assunto e detonou os rumores.

“Eu aprendi que a melhor forma de combater qualquer manifestação de ódio é através do amor! Quando falamos que Deus é amor, falamos sobre o amor para com o próximo, pois amar a si mesmo é fácil, difícil mesmo é ter compaixão com o outro”, começou Kaká.

“Mas nos dias de hoje nada mais me espanta quando se fala em internet. Não falo da rede social, mas quem compõe a rede social. O problema não está na internet, mas sim, em quem ‘acha que tem voz’ nela”, finalizou o empresário em seu desabafo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria Mendes (@simaria)

