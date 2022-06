Simaria revela o que realmente motivou o fim do seu casamento: ‘Foi libertador’

A cantora Simaria, dupla de Simone, falou pela primeira vez em detalhes o que motivou o fim do seu casamento de 14 anos com o espanhol Vicente Escrig. A coleguinha contou que o que mais a incomodava na relação é que o então marido não a ajudava com as coisas da casa. “Era eu quem resolvia tudo. Só que chegou uma hora que falei: ‘O que esse cara está fazendo aqui?’. Comecei a observar, passei 10 meses olhando”, falou a artista ao colunista Leo Dias. Nesse período, Simaria foi dando sinais de que não estava mais contente no casamento e que tomou sua decisão após uma viagem que fez a Espanha com Vicente no período da pandemia, quando as fronteiras reabriram. “Já tinha morrido o amor e tudo o que eu sentia [por ele]”, comentou. “A gente saía e eu ficava olhando ele, os gestos, as atitudes e falei: ‘Não é isso que eu quero mais para mim’. Voltei da Espanha decidida a não querê-lo mais.”

Simaria pediu a separação há um ano, após uma noite que era para ser romântica. “Ele me chamou para jantar no Dia dos Namorados. Eu fui, mas sabe quando você senta em uma mesa e não reconhece a pessoa que está na sua frente? Você olha para você e fala: ‘O que você está fazendo aqui’?’. Vim uns 40 minutos, no centro de São Paulo, do restaurante mais caro que vocês possam imaginar, que foi o que ele me levou, focada [e pensando que] minha decisão já estava tomada”, afirmou. Quando Vicente parou o carro, ele comentou que Simaria estava diferente, e ela concordou. “Qualquer coisa que eu falar agora não vai servir mais, né?”, questionou o agora ex-marido da cantora. Ela voltou a concordar e acrescentou: “A única certeza que tenho na minha vida é que não quero mais você”.

A artista contou que Vicente começou a chorar e passou alguns meses tentando reconquistá-la, mas não adiantou. Simaria também revelou que já tinha se separado do ex-marido no papel uma outra vez, quando foi diagnosticada pela primeira vez com tuberculose. Ela explicou que foi pelo mesmo motivo: ela não sentia que tinha um parceiro em casa. No tempo em que ficaram juntos, o casal teve dois filhos: Giovanna e Pawel. Solteira, a irmã de Simone disse que está amando sua nova fase. “Foi libertador! Sempre sonhei em morar sozinha, eu me divirto comigo mesma. Tenho meu quarto só para mim”, comentou. A cantora ainda não se vê um relacionamento sério, mas não descarta a possibilidade de uma nova relação no futuro, pois enfatizou que ainda acredita no amor.