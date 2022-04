Simaria revela ter sido traída em namoro do passado: ‘andava torta de tanto chifre’

A cantora sertaneja Simaria, que faz dupla com a irmã Simone, revelou ter sofrido diversas traições de um ex-namorado, com quem se relacionou quando vivia em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Segundo Simaria, ela ‘andava torta de tanto chifre’. “Eu também levei chifre virado para a p**** de um cabra ali com que eu tinha [um namoro] antigamente. Andava torta de tanto chifre, o desgraçado me penou. Agora tu chora. Namorei seis anos com esse homem, morava em São Bernardo na época. Ele é gente boa para c******, mas ele me traía”, declarou a artista de 39 anos, rindo, em participação no podcast PodDelas ao lado da irmã. No momento, ela comentava sobre o primeiro casamento de Simone, com o empresário Wendel Felício de Albuquerque, também marcado pela infidelidade do homem, e brincou dizendo que ‘levar chifre é lindo’. Atualmente, Simaria está solteira: em agosto de 2021, ela terminou o casamento de 16 anos no qual estava com o espanhol Vincent Escrig, com quem tem dois filhos, Giovanna, de nove anos, e Pawel, de seis.