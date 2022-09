Simaria se emociona ao cantar em show com Simone pela primeira vez após fim da dupla

Quase um mês após o anúncio do fim da dupla,Simone Mendes e Simaria subiram ao palco juntas na noite do último sábado (24) em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A irmã mais velha teria planejado uma surpresa para a caçula, que não conteve as lágrimas.

“Você chegou aqui de surpresa, nem eu tava esperando… De onde você saiu, de uma caixa?”, perguntou. Simaria, no entanto, apenas afirmou estar ali para prestigiar a irmã, mas, a caçula sertaneja não se conteve e deixou a emoção falar mais alto. “Irmã, o que tá chorando? Chora não”, pediu.

Simaria apareceu no último show em nome da dupla. A Simone ficou muito emocionada.

E eu também pic.twitter.com/zKw1fmm9Do

— #HITOU (@hitounaweb) September 25, 2022

No meio do show, Simaria ainda aproveitou para mandar um recado para todos os seus fãs. A sertaneja afirmou que sua voz está voltando, ou seja, em breve teremos novidades.

“Por trás de uma cantora como eu e Simone, tem pessoas como vocês que choram, sofrem, que passam por batalhas e lutas. Vocês não têm noção do que e essa menina [Simone] estamos passando nos últimos meses. Mas, eu só tenho uma coisa a dizer: minha voz está voltando. Em breve vamos estar juntas cantando”, afirmou.

No momento em que disse que voltaria a cantar com Simone, a sertaneja explicou que manteriam a carreira solo, um grande sonho de sua irmã. “Não juntas, porque agora ela vai seguir a carreira solo dela. Um sonho dela, então temos que respeitar. Vou estar sempre atrás, escolhendo o repertório, ajudando nessa nova trajetória dela’, complementou.

Simaria teve que parar em virtude da voz, vai se tratar e cuidar do seu instrumento de trabalho; Simone vai continuar a batalha, cantando, segundo ela, a única coisa que sabe, e faz questão de fazer! Obrigada por não desistir @Simone_SeS ! Melhoras @SimariaMendes ! Boa sorte! pic.twitter.com/mIG3bpJFIv

— Coleguinha (@athinadeluna) September 25, 2022

Embora rumores de um briga entre irmãs ainda esteja pipocando, o fato de cantarem juntas novamente coloca panos quentes em toda a situação. Por enquanto, nenhuma das duas falaram sobre o momento fofo entre elas, nem compartilharam trechos do show em suas redes sociais.

Simone Mendes inicia sua carreia solo Simone Mendes afirmou manter intacta a equipe que gerenciava a sua carreira ao lado de Simaria, sua dupla sertaneja por 10 anos. “É o mesmo empresário [Robertão do Montese] que está comigo e com a Simaria há 18 anos. Então, ele continua, dá segmento a esse projeto comigo. A banda é a mesma, os músicos são os mesmos. A gente vai só dar uma roupagem nova bacana”, contou.

Para aquietar o coração dos fãs, a sertaneja começará a divulgação do seu primeiro single, com previsão para outubro. Apesar dos rumores para música gospel, Simone se manterá fiel no sertanejo.

