SIMM oferece 102 vagas de emprego nesta sexta; confira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), de Salvador, oferecerá 102 vagas de emprego nesta sexta-feira, 1º. Os interessados devem agendar o atendimento no site de agendamento da Semdec a partir das 17h30h.

Dentre o total de vagas disponibilizadas pela gestão da capital baiana, 54 são voltadas exclusivamente para pessoas Com deficiência (PCD).

As pessoas com deficiência visual podem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005. Devido à pandemia de Covid-19, os atendimentos estão sendo realizados de forma híbrida, presencial ou remotamente, sendo este último via Whatsapp.

A escolha da modalidade deve ser feita no momento do agendamento (confira todas as vagas disponíveis abaixo).

Operador de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática.

Salário a combinar + benefícios

40 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência. Moradores das seguintes regiões: Cajazeiras, Castelo Branco, Via Regional, Amaralina, Brotas, Paralela e Lauro de Freitas.

Salário a combinar + benefícios

9 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

5 vagas

Empregado doméstico

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível vivência com forno e fogão

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 vaga

Vendedor interno

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para Lauro de Freitas, Bairro da Paz, Mussurunga, Itapuã e Alto do Coquerinho.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Operador de caixa

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para Lauro de Freitas, Bairro da Paz, Mussurunga, Itapuã e Alto do Coquerinho.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Pedreiro (vaga temporária de 60 dias)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível curso de NR-35.

Salário R$1.807,00 + benefícios

2 vagas

Costureira moda praia

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vivência com moda praia, modinha, fitness, jeans saber manusear maquinas industriais reta, overloque, elastiqueira e galoneira.

Salário a combinar + benefícios

15 vagas

Cortador

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vivência com moda praia, modinha, fitness, jeans e experiência com corte manual e infestado.

Salário a combinar + benefícios

15 vagas

Barista

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: preparo todo tipo de cafés (expresso, coados no pano, cafés gelados, bebidas com café), sucos e sanduiches, ter disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Recepcionista atendente (estágio)

Ensino médio incompleto (a partir do 2º ano), sem experiência, conhecimento de informática, ter disponibilidade para trabalhar no Itaigara.

Bolsa: R$650,00 + benefícios

2 vagas

Desenvolvedor de Android Pleno/Sênior

Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Desenvolvedor de web

Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Editor de vídeo

Ensino médio completo, seis meses de experiência, conforme Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI, ter disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Coordenador administrativo de bar e restaurante

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível experiência no ramo de bar e restaurante

Salário R$1.985,67 + benefícios

1 vaga

Vendedor interno

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B, conhecimento em Redes Sociais e Pacote Office (Word e Excel).

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Analista de sistemas

Ensino superior completo em Análise de Sistemas, três meses de experiência, desejável conhecimento em desenvolvimento em plataforma Web e Desktop, repertórios de códigos (GIT ou TFS),PL-SQL, SQLSERVER, XML, UML e vivência em modelagem de dados.

Salário R$4.739,00 + benefícios

1 vaga