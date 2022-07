Simone Mendes passa férias em hotel na Praia do Forte

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, está curtindo dias de descanso na Bahia, mais precisamente no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte.

Nas redes sociais, a artista, que atualmente mora em São Paulo, fez posts ao lado do filho mais velho, Henry, que completa 8 anos nesta semana, e do marido, o piloto de avião e empresário Kaká Diniz.

Natural de Ubaí, no interior baiano, Simone tem aproveitado os dias para descansar – depois de meses de muitos shows e polêmicas, inclusive sobre a relação com a irmã – e até cuidar dos cabelos.

