Simone Mendes aproveitou a manhã desta segunda-feira (22/8), para responder diversos questionamentos de seus seguidores no Instagram. A sertaneja revelou que já tem data para voltar aos palcos, com o apoio da mesma equipe, e que terá muitas músicas inéditas. A coleguinha também revelou que está de bem com a irmã.

“A banda é a mesma, os músicos são os mesmos. A gente vai só dar uma roupagem bacana, preparar um show muito fera para vocês!”, revelou nos stories do Instagram. Apesar da separação no palco, Simone contou que a relação com a irmã está muito bem. “Você está falando com a Simaria?”, questionou um seguidor. “Todo dia”, respondeu a cantora.

Quando o assunto foi o término da dupla, a mulher de Kaká Diniz não fugiu da raia quando o assunto foi quem optou pelo encerramento das atividades. “Partiu das duas a decisão?”. “Sim”, respondeu Simone, adicionando um emoji de coração.

Os seguidores da coleguinha também ficaram curiosos sobre os shows e as músicas que Simone vai cantar. “Vocês já está vendo músicas novas?”, perguntou um perfil. “Sim, escolhendo repertório”, revelou a artista, que também respondeu se vai interpretar canções de outros cantores. “(Músicas) Inéditas, aguardem”. A cantora ainda revelou que já tem data para iniciar a carreira solo: “Outubro”

O post Simone revela data para voltar aos palcos e músicas inéditas apareceu primeiro em Metrópoles.