Simone se emociona em primeiro show sem Simaria: ‘Difícil ficar sem minha metade’

Pouco depois de Simaria anunciar seu afastamento dos palcos, Simone fez seu primeiro show sozinha na Festa do Tomate em Paty do Alferes, no Rio de Janeiro. Durante a apresentação, a coleguinha chorou e desabafou com o público: “A Simaria teve que ser afastada dos palcos e confesso para vocês que para mim é muito ruim estar aqui sem ela. Talvez, não sei, eu tenha exagerado no cuidado porque irmã cuida, irmã ama, irmã protege. Enfim, só quero agradecer o carinho que venho recebendo de todos vocês, espero que sejam minha segunda voz nessa noite e que esse show possa ficar marcado na mente e no coração de vocês”. Simaria completou 40 anos na última quinta-feira, 16, e os organizadores do evento que Simone se apresentou sem a irmã tinham preparado um bolo em homenagem a ela. Mesmo sem a presença de Simaria, Simone pediu para que o bolo fosse colocado no palco e não conteve a emoção.

“É difícil ter que ficar sem minha metade”, declarou a artista. “Quero deixar nesse dia do seu aniversário, minha irmã, registrado que independente das nossas diferenças, você é a coisa mais importante da minha vida. Sou capaz de dar minha vida por sua vida.” Simaria foi afastada dos palcos “por determinação médica” e não cumprirá a agenda de shows das coleguinhas, informou a assessoria de imprensa da cantora em nota. Os compromissos profissionais da dupla serão cumpridos por Simone. “Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã na minha ausência. Em breve nos reencontramos”, declarou Simaria ao anunciar a pausa na carreira. Essa separação momentânea da dupla aconteceu em um momento delicado para elas, isso porque as irmãs vinham gerando polêmicas após, mais de uma vez, discutirem na presença do público.