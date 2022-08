Simone volta ao Brasil e fala sobre a possibilidade de ter ido “foragida” para o exterior

Neste sábado (13), Simone voltou para casa após três dias de viagem em Orlando e exibiu o momento do reencontro com sua família. A cantora publicou uma série de vídeos em seus Stories do Instagram mostrando os presentes que levou para o filho e brincando com o marido, Kaka Diniz, sobre a possibilidade de ter ido “foragida” para o exterior.

“A alegria de chegar em casa: o filhote ganhou um patinete de mochila”, começou ela ao mostrar o filho, Henry. Na sequência, apontou para o marido e perguntou: “Vamos passear?”. “E aí, minha gata. Bora almoçar”, respondeu Diniz, que se aproximou e a beijou. “Voltou de Orlando? Foi fugida para lá?”, perguntou ele, em tom de brincadeira. “Voltei, para a glória de Deus. Tá amarrado. O povo inventa, viu. Deus me livre! Misericórdia, Senhor”, rebateu a irmã de Simaria.

Foto: Reprodução/Instagram

Simone é vista abraçada com cantor galã durante show nos EUA Recentemente, Simone causou nas redes sociais ao aparecer abraçada com um cantor bonitão. A sertaneja usou seu perfil do Instagram para registrar o momento do encontro, deixando os fãs enlouquecidos. A irmã de Simaria foi até os EUA para curtir o show do artista galã Michael Bublé.

“Um prazer ver de perto essa turnê incrível! Prazer em conhecê-lo”, escreveu Simone na legenda da postagem e marcou o perfil do cantor famoso. Confira a foto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

