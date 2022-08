Simony descobre câncer ao fazer exame de rotina: ‘Estou forte e confiante’

A cantora Simony descobriu um câncer ao realizar um exame de rotina. Nesta quarta-feira, 3, a artista contou em suas redes sociais que por conta de uma íngua procurou um médico e, ao realizar uma colonoscopia, recebeu o diagnóstico. A cantora, que em breve começará a quimioterapia, contou que já conversou com os quatros filhos sobre a doença. “Só o Anthony que ainda não entende muito porque tem oito aninhos”. Em um vídeo que aparece ao lado do médico oncologista Fernando Maluf, Simony disse que não se deixou abater com a notícia. “Estou muito forte e muito confiante, vocês não têm noção. Eu nunca entrei em uma briga para não sair ganhando”, declarou a artista, que decidiu tornar seu diagnóstico público para fazer um alerta aos fãs. “Não sabia que nós precisávamos fazer colonoscopia a partir dos 45 anos, é muito importante esse exame”, comentou. A artista fará seu tratamento na rede Hcor, em São Paulo. Maluf, médico que está acompanhando o caso de Simony de perto, explicou que o exame identificou um tumor na parte final do intestino, perto da região do ânus. “É um tumor que começa nessa região e tem alguns gânglios e foi por causa de um desses gânglios, na região da virilha, que a Simony percebeu que alguma coisa estava errada. É uma situação que tem tratamento”, explicou. As sessões de quimioterapia e radioterapia irão durar alguns meses. “É um câncer curável na maioria das pessoas”, afirmou o oncologista. Simony então declarou: “Em mim não vai ser diferente, porque eu estou pronta para essa luta”.

