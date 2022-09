Simony lamenta perda do cabelo em tratamento contra o câncer: ‘Super difícil’

Em tratamento contra o câncer, a cantora Simony falou como tem lidado com o efeito colateral da perda de cabelo. A artista, que já tem usado lenços e perucas, relatou nas redes sociais que não foi fácil ver os fios caírem. “Perder os cabelos no tratamento da químio é super difícil. Sempre escuto, ‘cabelo cresce, isso não é o mais importante!’ Sim, o mais importante e o foco é a cura, mas vocês não têm noção como é triste ver os cabelos caindo no banho, no travesseiro, e se podemos passar por esse tratamento com menos sofrimento, por que não? Eu amo lenço, amo peruca e amo poder ter esse cabelo muito parecido com o meu”, escreveu a cantora na legenda de um post com fotos em que aparece usando uma peruca. Nos comentários da publicação, a artista recebeu apoio de vários famosos. “O mais importante é a sua fé e sua vitória nessa luta, que tenho certeza que virá”, escreveu o cantor Zezé Di Camargo. “Você tem sido muito forte, amiga. E será sempre”, acrescentou a cantora Gretchen. “Oro a Deus por sua cura todos os dias”, acrescentou a atriz Solange Couto. Em agosto deste ano, Simony postou um vídeo nas redes sociais contando aos seguidores que descobriu um um câncer no intestino ao realizar um exame de rotina. A cantora procurou o médico por causa de uma íngua e, ao fazer uma colonoscopia, foi diagnosticada com a doença.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)