Sindcomércio de Itamaraju informa como funcionará o comércio no dia 02 de Julho

Publicado em 1 de jul de 2021 e atualizado às 09:14

O período de funcionamento, dos estabelecimentos comerciais, das 08:00 as 15:00 horas, com intervalo de 01 hora de almoço, não haverá a necessidade de compensação ou pagamento de horas extras aos empregados, neste período.

Os estabelecimentos comerciais das Categorias 03 e 06, só poderão funcionar até as 15:00 horas.

Segue abaixo:

1) nota dos horários de funcionamento;

2) Informações detalhadas sobre o funcionamento no dia 02 de julho;

3) Página da CCT/2021 que trata da abertura no dia 02 de julho.

CLIQUE AQUI – Informações detalhadas sobre o funcionamento do comércio no dia 02 de julho.

Vamos todos manter os cuidados de proteção contra o Corona vírus. Use máscara, mantenha o distanciamento adequado, faça uso do álcool gel, evite aglomerações. A sua proteção salva vidas, os empregos e a nossa economia.

