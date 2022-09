Sindicato rural recusa show de João Gomes após declaração contra Bolsonaro no Rock in Rio

O Sindicato Rural de Imperatriz, no Maranhão, fez um pronunciamento e diz que não vai aceitar o show João Gomes programada para acontecer durante o festival ‘PiZro’, no dia 29 de outubro. O motivo foi um coro que o cantor puxou contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o Rock in Rio.

Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira (12), três membros do sindicato gravaram um vídeo afirmando que João Gomes desrespeitou o presidente.

“Fomos procurados para realizar o show do cantor João Gomes aqui dentro da nossa arena, do qual nós negamos, em virtude do comportamento dele de tratar mal a figura do nosso presidente Bolsonaro. Ele não é bem-vindo aqui dentro do Parque de Exposições, pois a nossa bandeira é verde e amarela”, afirma o grupo no vídeo.

Ao g1, a produtora responsável pelo show disse que apresentação não será cancelada e que poderá ser feita em outro local da cidade.

O pronunciamento acontece uma semana depois que o cantor puxou um coro contra Bolsonaro quando se apresentava pela primeira vez no Rock in Rio. Na ocasião, João Gomes foi até o público e gravou um vídeo dizendo ‘Ei Bolsonaro’, que é completado por ‘vai tomar no c*’ pelos fãs.

Coro contra Bolsonaro no Rock in Rio

Um vídeo em que o cantor puxa o coro repercutiu. João Gomes, então, publicou nas redes sociais um pedido de desculpas pela fala, dizendo que o propósito dele é transmitir amor e alegria.