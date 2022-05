Síndico agredido por morador em Águas Claras recebe medida protetiva

O juiz substituto da 2ª Vara Criminal de Águas Claras recebeu a denúncia contra o personal trainer acusado de agredir o síndico Wahby Khalil, 42 anos, e o proibiu de manter qualquer tipo de contato com a vítima ou testemunhas, sob pena de ter sua prisão decretada. Henrique Paulo Sampaio Campos, 49 anos, deu um soco no rosto de Khalil em março deste ano.

Na denúncia, o Ministério Publico do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) narrou que o morador teria cometido crime de lesão corporal grave ao desferir um soco no rosto do síndico do prédio onde mora. O motivo da agressão teria sido um desentendimento quando à instalação de um saco de pancadas, que o acusado usava para dar aulas de artes marciais.

Mais sobre o assunto Distrito Federal Síndico agredido por personal no DF recebe alta após nova cirurgia



Grande Angular Síndico agredido por personal diz que está com sangramento na cabeça



Na Mira Após 5 dias, personal que bateu em síndico se apresenta à PCDF



Distrito Federal Saiba quem é o personal que bateu em síndico por causa de saco de boxe



Como o objeto estava causando rachaduras ao teto da academia do prédio, o síndico o procurou para informar sobre a necessidade de sua retirada ou mudança para um novo local. Henrique não gostou e deu um soco na face do sindico, o que lhe causou lesão permanente em sua mastigação.



frame-sindico-soco-aguas-claras A agressão ocorreu após um desentendimento sobre um saco de boxe na academia coletiva

Reprodução

frame-sindico-soco-aguas-claras O episódio aconteceu dentro do Residencial Luna Park, na Quadra 301 de Águas Claras

Reprodução

frame-sindico-soco-aguas-claras De acordo com a vítima –o síndico e jornalista Wahby Khalil, 42 anos –, o agressor mora no Bloco A, onde ocorreu a violência

Reprodução

frame-sindico-soco-aguas-claras A agressão foi gravada por câmera de segurança da academia

Reprodução

frame-sindico-soco-aguas-claras Wahby Khalil tentou argumentar sobre os problemas causados pelo equipamento esportivo e acabou levando um murro na cara, chegando a cair no chão desacordado

Reprodução

frame-sindico-soco-aguas-claras Uma ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga)

Reprodução

0

Ao decidir, o magistrado entendeu que estavam presentes os requisitos para receber a denúncia, bem como concedeu o pedido do MPDFT para aplicar medida restritiva que proíbe o agressor de tentar qualquer tipo de comunicação com Wahby ou testemunhas. Além disso, determinou a citação do réu para apresentar defesa.

Lembre o caso

O acusado de dar o soco no síndico, o lutador e personal trainer Henrique Paulo Sampaio Campos, 49, apresentou-se na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) somente em 21 de março, quatro dias após o ocorrido.

O morador bateu no síndico depois de ele ter pedido que Henrique retirasse um saco de boxe da academia do prédio, já que o teto estaria sendo danificado pelo peso do material.

Assim que o lutador desfere o soco, o síndico cai no chão. Ele fica alguns segundos imóvel, mas não recebe ajuda do agressor ou do funcionário do condomínio.

Veja o vídeo do momento da agressão:

Khalil passou por cirurgia odontológica no sábado (19/3) e seguia em observação desde então. Segundo o próprio síndico, ele teve hemorragia cerebral por causa da agressão; além disso, ficou com os dentes moles.

Ao deixar a unidade de saúde, Khalil disse que não “carrega mágoas” do personal. “Não carrego nenhuma dor em relação a essa situação. Pelo contrário, eu carrego dentro de mim a esperança de alguém que errou e pode fazer o bem, pode corrigir. Acredito muito nas pessoas e eu aprendi isso a minha vida inteira. Dentro de mim, eu não sei o que é essa dor de ter mágoa de alguém”, disse.

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post Síndico agredido por morador em Águas Claras recebe medida protetiva apareceu primeiro em Metrópoles.