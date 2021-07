Sindicombustíveis Bahia parabeniza a PRF pelo trabalho ágil durante assalto

Região / Mundo



Publicado em 8 de jul de 2021 e atualizado às 11:18

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

O Sindicombustíveis Bahia, entidade representante dos revendedores de combustíveis no Estado, agradece e parabeniza mais uma vez o pronto atendimento e atuação correta, ágil e eficiente da Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA) após recuperar um caminhão-tanque que havia sido assaltado na região de Candeias, nesta quarta-feira (07).

Na ação, foram apreendidos ainda munições e bloqueadores (jammers) de sinal de GPS e celular, utilizados para impedir o rastreamento de cargas e veículos. Os policiais agiram com rapidez após receberem a ocorrência e visualizaram o veículo suspeito na via. O assaltante tentou realizar manobras arriscadas, com alta velocidade, e descumpriu diversas ordens de parada. Após colidir em um poste na região da Brasilgás, a PRF-BA encaminhou o preso, o veículo e todo o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante.

O Sindicombustíveis Bahia exalta a PRF-BA por mais essa ação de sucesso e acredita na importância do trabalho do poder público para garantir um mercado saudável para os empresários e consumidores. “Essa ação é mais uma vitória contra a insegurança. O roubo de carga é um problema recorrente e que prejudica os revendedores. Contar com este apoio é fundamental”, afirma o presidente do sindicato, Walter Tannus Freitas.

Por | Ascom