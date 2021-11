Sindiveg e Senar firmam parceria para oferecer treinamento gratuito

Sociedade



Publicado em 17 de nov de 2021 e atualizado às 20:41

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) firmaram parceria para promover treinamentos aos produtores rurais brasileiros sobre o uso correto e seguro de defensivos agrícolas. O conteúdo dos programas já disponibilizados pelo Sindiveg em sua plataforma EAD (sindiveg.org.br/cursos), passarão também a ser oferecidos pelo Senar a partir de 16 de novembro, aumentando o alcance e capilaridade junto ao principal público alvo.

“Os defensivos agrícolas possuem importância fundamental para o sucesso da produção rural, controlando pragas e doenças e garantindo a qualidade dos alimentos que consumimos. Com essa parceria estratégica, o Sindiveg quer impulsionar mais agricultores a adotarem as boas práticas agrícolas, pois o seu uso correto e seguro é benéfico ao ambiente, ao cultivo, à sociedade e ao próprio produtor rural.”, afirma Julio Borges Garcia, presidente do Sindiveg.

Para o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, o trabalho integrado das duas instituições colabora com a constante profissionalização do agronegócio nacional. “O desenvolvimento de ações educacionais é importante e necessário para a formação dos envolvidos na cadeia de produção e para a prevenção de acidentes. A união com o Sindiveg contribui para proteger a saúde do produtor rural, ao mesmo tempo em que potencializa a produção segura de alimentos.”

A primeira ação da parceria será a disponibilização pelo Senar dos conteúdos já disponíveis na plataforma sindiveg.org.br/cursos, abordando a segurança a segurança na aplicação de defensivos agrícolas, as tecnologias de aplicação e a prevenção e os primeiros socorros no uso de insumos para o campo.

Adicionalmente, o treinamento disponibilizado também incluirá informações sobre “Boas práticas na relação entre agricultura e apicultura”, com sete módulos: agricultura, apicultura e defensivos agrícolas; defensivos: práticas amigáveis às abelhas; boas práticas apícolas na relação com a agricultura; como aplicar defensivos sem impacto às abelhas; formalização da apicultura; a importância de aprender a cuidar e proteger as abelhas; e aplicação terrestre: técnicas amigáveis às abelhas.

Assessor técnico do Senar, Mateus Moraes Tavares, reforça que a plataforma é acessível para todos os públicos. “O conteúdo é didático e de fácil compreensão, além da alta qualidade. Esses atributos essenciais estão em linha com os demais treinamentos oferecidos pelo Senar e contribuirão para a constante profissionalização do produtor agrícola nacional.”

Desde o lançamento da plataforma do Sindiveg, mais de 14 mil certificados foram emitidos e mais de 12 mil pessoas se inscreveram. Para participar do treinamento à distância, basta acessar o portal sindiveg.org.br/cursos ou o portal do Senar (www.senar.org.br) e preencher os dados de cadastro. O certificado de participação é disponibilizado imediatamente após a conclusão de cada etapa – tudo gratuitamente.

Sobre o Sindiveg

O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg) representa a indústria de produtos para defesa vegetal no Brasil há 80 anos. Reúne 27 associadas, distribuídas pelos diversos Estados do País, o que representa aproximadamente 40% do setor. Com o objetivo de defender, proteger e fomentar o setor, o Sindiveg atua junto aos órgãos governamentais e entidades de classe da indústria e do agronegócio pelo benefício da cadeia nacional de produção de alimentos e matérias-primas. Entre suas principais atribuições estão as relações institucionais, com foco em um marco regulatório previsível, transparente e baseado em ciência, e a representação legitima do setor com base em dados econômicos e informações estatísticas. A entidade também atua fortemente para promover o uso correto e seguro, levando conhecimento e educação aos produtores e respeitando meio ambiente, leis e normas. Para mais informações, acesse www.sindiveg.org.br.