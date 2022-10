Síndrome do Pensamento Acelerado: entenda a condição de Dani Russo

A cantora e influenciadora digital Dani Russo continua internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar a síndrome do Pensamento Acelerado, condição a qual foi diagnosticada em 2021. A funkeira de 24 anos compartilhou uma foto nas redes sociais na madrugada deste sábado (1º/10), onde aparece em uma maca no hospital. Ela havia usado o Instagram anteriormente para esclarecer aos seguidores o motivo do sumiço.

“Sumi por motivos de saúde: síndrome do Pensamento Acelerado, que gera crise de vômito”, escreveu. “Já estou sendo medicada. Já já está tudo ok. Mandem melhoras para mim, família”, continuou.

A síndrome do Pensamento Acelerado é uma condição clínica que dificulta a concentração, aumenta a ansiedade e provoca o desgaste da saúde física e mental do paciente. Ela está relacionada com a quantidade e a velocidade com que os pensamentos são processados.

De forma geral, os pensamentos das pessoas acontecem em uma velocidade padrão, que não é rápida ou lenta. No caso de Dani, os pensamentos ficam tão acelerados que ela pode ter dificuldade para transformá-los em palavras. A condição normalmente está associada a outros estados psíquicos, como depressão, bipolaridade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).

A cantora foi diagnosticada com a síndrome do Pensamento Acelerado em 2021, enquanto fazia tratamento contra ansiedade e depressão. Ela foi internada quatro vezes no último ano para cuidar da saúde mental. “Bati meu recorde. Ter ansiedade e depressão é todo dia ter uma luta marcada. Eu nunca arreguei e nunca vou desistir”, escreveu em um post compartilhado em dezembro de 2021.

Sintomas Os sinais mais comuns da síndrome do Pensamento Acelerado são ansiedade, dificuldade de planejamento e execução de tarefas, alterações bruscas de humor, lapsos de memória, dificuldade de raciocínio lógico, de tomadas de decisão e expressão oral e/ou escrita, de acordo com especialistas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul.

Ela também pode provocar insônia e agravar estados de procrastinação, perfeccionismo, insônia ou sonolência excessiva, afetando a produtividade do indivíduo, autoestima e os relacionamentos interpessoais.

Tratamento A síndrome pode ser administrada com mudanças no estilo de vida ou tratada com medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos. As duas estratégias devem seguidas com a orientação de um psicólogo ou psiquiatra.

É recomendado que o paciente faça pausas ao longo do dia, pratique atividade física com regularidade e inclua momentos de lazer à rotina, como ler um livro ou escutar música para se desligar dos pensamentos ativos.

