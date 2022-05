Síndrome respiratória: alta de casos em crianças põe estados em alerta

Nas últimas semanas, estados têm vivenciando um caos na saúde pública provocado pelo aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças de até 11 anos. Em Pernambuco, por exemplo, a fila por um leito em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica e neonatal chegou a ter 90 crianças. Pelo menos dois bebês morreram à espera de vaga.

O pesquisador e coordenador do InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Marcelo Gomes, explica que a alta está relacionada, em menor grau, a vírus respiratórios como o da Covid e da gripe. No entanto, o que causa mais preocupação é o surto de Vírus Sincicial Respiratório, que afeta principalmente, crianças entre 0 e 4 anos.

De acordo com o especialista, o aumento tem sido observado pelo menos desde fevereiro, momento que marcou a volta às aulas presenciais em instituições de ensino públicas e privadas. Em conjunto com a flexibilização das medidas de prevenção contra a Covid-19 — como a desobrigação do uso de máscaras e a liberação de grandes eventos —, o cenário favoreceu a circulação dos vírus.

“É diferente do que a gente viu no início do ano letivo de 2021, que ainda preservava o ensino à distância ou o modelo híbrido. Agora, não, foi fundamentalmente presencial”, observa Marcelo.

Com o aumento dos casos de SRAG em crianças, alguns locais já voltaram a adotar as medidas preventivas. Em Minas Gerais, as prefeituras de Betim e Nova Lima retomaram a obrigatoriedade do uso de máscaras em escolas como forma de evitar a proliferação das doenças infecciosas. Em São Bernardo do Campo (SP), o acessório também voltou a ser obrigatório em espaços públicos.

Na última segunda-feira (23/5), o governo de Santa Catarina soltou uma nota reforçando a importância das medidas de prevenção e alertou para a alta de casos de doenças respiratórias em crianças. Desde o início do ano, o estado registrou 36 casos nessa população, sendo que dois deles evoluíram para óbito. As duas mortes e outros 28 casos foram causados pelo vírus Influenza tipo A (H3N2).

Na semana passada, a Secretaria de Saúde de Pernambuco anunciou que dobraria o número de vagas de UTI para crianças na rede pública do estado em razão da alta demanda.

“O número de solicitações de UTI para crianças teve aumento de 3 vezes em comparação ao período sazonal do ano passado. E isto é algo que extrapola qualquer planejamento. Neste cenário, o governador Paulo Câmara determinou a abertura de todos os leitos necessários. E, mesmo com a escassez de intensivistas pediátricos e neonatais – realidade de todo o país, vamos abrir em duas semanas 80 novos leitos, praticamente dobrando novamente a capacidade de terapia intensiva para crianças”, disse o secretário estadual de saúde, André Longo.

Dados do InfoGripe mostram que desde o início do ano, o país registrou 35.603 casos de SRAG em crianças de 0 a 11 anos, número 43,1% maior que no mesmo período de 2021, quando notificou 24.878 ocorrências. Do total, 21.049 ocorreram entre o público de até 4 anos de idade.

Baixa imunidade

O pesquisador da Fiocruz Marcelo Gomes esclarece que outro fator que também está relacionado à alta dos casos e pode contribuir para o agravamento em alguns quadros é a baixa imunidade gerada pela falta de exposição a esses vírus durante os últimos dois anos.

“Esses outros vírus respiratórios circularam menos em 2020 e 2021, justamente por conta das medidas que a gente tomou para tentar frear a Covid. Como consequência, as crianças foram menos expostas e acabaram não construindo aquela memória imunológica.”

De acordo com o especialista, todos esses fatores, combinados, resultaram em um cenário em que exposição aumenta ao menos tempo em que a vulnerabilidade entre esse público também cresce.

Em termos de sintomas, o Sincicial, assim como outros vírus respiratórios, tem sintomas semelhantes a uma gripe: tosse, espirro, febre, dor de garganta e dificuldade respiratória. Diante dessas características, o especialista reforça a importância da testagem.

“É fundamental, nesses quadros, especialmente quando a gente está observando internação, que se tenha o exame laboratorial para que a gente consiga saber do que se trata. Até porque casos de gripe — Influeza — tem antiviral específico. O Sincicial, não. Ele até tem uma vacina, mas é só para grupos de risco muito específicos”, esclarece.

“Então, é importante a gente ter essa categorização bem feita para saber qual o cenário e qual vai ser o manejo adequado. Até em termos de risco para agravamento.”



3 Cards_Galeria_de_Fotos (15) Apesar da flexibilização das regras para impedir a proliferação da Covid-19 e da queda de casos registrados no Brasil, ainda não é hora de abrir mão dos cuidados para conter o vírus, principalmente com tantas variantes em circulação

***Foto-ministério-da-saúde Segundo o Ministério da Saúde, para se proteger contra a doença, é necessário inserir na rotina cuidados básicos essenciais e continuar a evitar aglomerações

***Foto-pessoa-vacinando Além disso, a principal recomendação é estar com o ciclo vacinal completo. Caso ainda não tenha tomado alguma dose, por algum motivo, basta verificar o calendário de vacinação do seu estado e se encaminhar ao posto de saúde mais próximo para receber o imunizante

***Foto-vacina-covid.jpg Apesar de a vacina não impedir que você se infecte, embora diminua a probabilidade de que isso aconteça, ela impedirá que você desenvolva quadro mais grave que possa evoluir para óbito

***Foto-pessoas-andando-e-usando-mascara.jpg A preferência por espaços ventilados também ajuda a conter a propagação do vírus, uma vez que o Sars-CoV-2, causador da Covid-19, permanece suspenso no ar em pequenas gotículas respiratórias

***Foto-pessoas-utilizando-alcool-em-gel.jpg A utilização do álcool 70% também é indispensável. Por isso, tenha sempre um recipiente com o produto perto de você

***Foto-mulheres-se-maquiando.jpg Também é importante evitar dividir objetos pessoais com outras pessoas, pois, segundo especialistas, há risco de contrair o vírus ao utilizar utensílios compartilhados, como batom e talheres, por exemplo. Caso seja imprescindível fazer a divisão, realize limpeza do objeto com água e sabão ou desinfetando com álcool 70%

***Foto-mascaras-e-alcool-em-gel Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o uso correto da máscara também é importante. Ter máscaras extras e guardar a que está utilizando em saco plástico após trocá-la é essencial

***Foto-cartão-de-vacina Caso vá viajar, além de ter tomado todas as doses do imunizante e levar consigo o cartão de vacinação, a Fiocruz recomenda a realização de teste 2 ou 3 dias antes do passeio

***Foto-pessoa-passando-alcool-nas-maos-dentro-do-onibus.jpg Para se proteger durante percurso em metrô, ônibus ou avião, mantenha as mãos higienizadas com água e sabão, quando possível, ou utilize álcool em gel. Não esqueça da máscara com boa vedação. A PFF2 é a mais indicada

***Foto-pessoa-doente Caso apresente algum sintoma da Covid-19, tenha tido contato nos últimos 14 dias com alguém infectado ou em caso de diagnóstico positivo, não encontre outras pessoas. Fique em casa e cuide-se! Essa atitude é importante para garantir a saúde de todos

Covid volta a preocupar

O último boletim InfoGripe, divulgado nessa quarta-feira (26/5), apontou o disparo no número de casos e internações por Covid-19 em adultos. De acordo com o relatório, 48% das ocorrências de SRAG registradas nas últimas quatro semanas são em função da Covid-19. Em relação aos óbitos, 84% das notificações foram relacionadas ao coronavírus.

A análise aponta que 18 das 27 unidades da Federação apresentam sinal de crescimento nas últimas seis semanas. Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins vivem aumento de casos.

Marcelo sinaliza que o aumento de casos indica uma maior intensidade na circulação do vírus. O especialista alerta ainda que a campanha de vacinação contra a Covid-19 entre crianças e adolescentes está estagnada. Dados da Fiocruz mostram que apenas 32% das crianças de 5 a 11 anos de idade estão com o esquema vacinal completo, mesmo que a campanha de imunização infantil tenha sido iniciada há cerca de cinco meses. Além disso, 60% tomaram a primeira dose de vacinas.

A razão para essa estagnação, de acordo com o pesquisador, é a quantidade de notícias falsas relacionadas à segurança e eficácia dos imunizantes que causaram receio na população. “São coisas que nasceram alimentadas por formadores de opinião ou pessoas que têm voz ativa na população e que não dominavam o assunto. Levantaram uma série de dúvidas que não cabiam”, afirma Marcelo.

Cuidados

A prevenção contra o vírus Sincicial, assim como qualquer outro respiratório, é feita a partir do uso de máscaras em locais fechados e com grande circulação de pessoas; o cuidado de cobrir boca e nariz ao espirrar e tossir; e o isolamento em caso de sintomas.

Em relação às escolas, o cuidado deve ser redobrado. As salas de aula precisam estar bem ventiladas e, caso a criança apresente algum sintoma, deve ficar até em casa até a recuperação.

“A gente tem que entender que estamos falando de algo comunitário. Eu usar ou deixar de usar a máscara não é uma coisa que implica só na minha saúde, na minha proteção. Ela tem um impacto em toda a população”, defende Marcelo.

