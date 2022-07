Site de empregos diz que número de vagas cresceu 10% em 2022

O número de vagas cresceu 10% no primeiro semestre de 2022 comparado com o primeiro semestre do ano passado. De janeiro a junho deste ano, foram abertos 567 mil novos postos de trabalho em todo o Brasil.

Os dados são de uma pesquisa do portal empregos.com.br. O site é um dos maiores na área de recrutamento de pessoal do país.

A maioria das vagas está na região Sudeste, mais 62%. Só em São Paulo foram 73 mil vagas. 22% das oportunidades foram abertas na região Sul.

O setor de serviços oferece o maior número de vagas: mais de 10 mil e 500 postos de trabalho.

O diretor-geral do portal empregos.com, Leonardo Casartelli, diz que aumentou a confiança dos empresários.

Para Leonardo,o aumento de vagas acompanha a queda do desemprego no país, que atingiu 9,8% em maio, segundo o IBGE.

Mas, apesar do número de vagas estarem crescendo, dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência Social, registram uma queda de 5,6% nos salários no mês de maio dos contratados com carteira assinada.

Em maio desse ano a media salarial foi de R$ 1.898. Em maio do ano passado, o salário médio era de R$ 2.010. Os dados foram divulgados em julho.

Economia São Paulo Roberto Piza / GT Passos Eliane Gonçalves – Repórter da Rádio Nacional empregos brasil Site Desemprego 122:00