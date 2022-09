Slipknot leva o rock para novos caminhos no álbum The End, So Far

O Slipknot lançou o álbum The End, So Far nesta sexta-feira (30/9) nas plataformas digitais e em versão CD físico. A novidade busca traçar novos caminhos sonoros para o grupo, ao mesmo tempo em que desenvolve novas definições e conceitos para o rock.

O sétimo disco conta com 12 faixas e destaque para os singles The Dying Song (Time To Sing) e The Chapeltown Rag, com refrões animados e que indicam uma mudança de sonoridade ousada da banda que possui um Grammy na estante.

The End, So Far segue o amplamente celebrado álbum de 2019 do Slipknot, que estreou no top 5 de vários países e marcou o a terceira primeira posição consecutiva da banda na Billboard 200 global.

